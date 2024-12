Natale 2024, rincari record: treni +300%, regali per 11 miliardi di euro

Con il Natale alle porte gli italiani si preparano a vivere uno dei periodi più attesi dell’anno, ma quest’anno le festività si prospettano particolarmente costose. Secondo il rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit, i rincari interessano tutte le principali voci di spesa natalizie, con aumenti che in alcuni casi raggiungono il 300%. Tra regali, decorazioni, viaggi e pranzi, il Natale del 2024 rischia di essere un vero salasso per le famiglie italiane. Ecco un’analisi dettagliata delle spese previste.

Regali

La tradizione dei regali si conferma il cuore delle festività, ma ha un prezzo elevato. Gli italiani spenderanno complessivamente circa 11 miliardi di euro per i regali, con una media pro capite di 256 euro. Ma molti cercheranno di contenere i costi: 6,2 milioni di italiani prevedono di ridurre la spesa rispetto al 2023, principalmente a causa dell’aumento di altre voci di costo (47%) o per difficoltà economiche (40%).

Pranzo e cenone

Il tradizionale pranzo o cenone natalizio avrà un impatto di oltre 3,5 miliardi di euro sulle tasche degli italiani, con una spesa media di 83 euro a famiglia. L’aumento dell’inflazione alimentare si fa sentire: i prezzi dei beni di prima necessità come pasta, riso, olio e pane sono saliti fino all’84% rispetto al 2014, con un incremento dell’inflazione alimentare del 2,4% solo negli ultimi mesi.

Addobbi natalizi

Anche decorare la casa costa di più: la spesa media per addobbare un albero di Natale è salita da 233,33 euro nel 2023 a 270 euro nel 2024, con un aumento del 16%. Il prezzo varia a seconda delle dimensioni e della qualità dell’albero e degli ornamenti: si va dai 30 ai 500 euro per l’albero artificiale, mentre palline, luci e decorazioni possono costare fino a 100 euro per set.

Riscaldamento

Con l’inverno alle porte, le bollette del gas aumentano del 4% rispetto a ottobre 2024. Secondo Facile.it, gli italiani spenderanno in media 1.190 euro per riscaldare le loro case, un peso non indifferente per il bilancio familiare durante le feste.

Vacanze di Natale

Le vacanze natalizie costeranno complessivamente quasi 4 miliardi di euro, con una spesa media di 335 euro a persona. Circa 11,5 milioni di italiani si concederanno una pausa con almeno una notte di pernottamento, e molti ricorreranno a prestiti personali per finanziare il viaggio: la domanda media è di 6.000 euro, da restituire in 51 rate. La sicurezza è un’altra priorità: oltre 4 milioni di italiani sottoscriveranno un’assicurazione viaggio. I costi delle polizze variano da 28 euro per una settimana in Italia a 71 euro per gli Stati Uniti.

Viaggi

Muoversi durante le feste è sempre più costoso. I prezzi dei voli registrano aumenti medi del 15-20%, con picchi del 100% su tratte nazionali come Milano-Bari. Viaggiare in treno può essere ancora più caro, con incrementi che arrivano al 300% rispetto alla media annuale: il record di quest’anno spetta alla tratta Milano-Reggio Calabria, con biglietti a 345 euro per un viaggio di oltre 9 ore. Più contenuti gli aumenti sui traghetti, dove i prezzi salgono del 10-20% rispetto al 2023, per collegamenti verso destinazioni come Sicilia e Sardegna.

Skipass e hotel

Chi sceglie la montagna dovrà fare i conti con rincari significativi. Gli skipass hanno subito aumenti fino al 30% negli ultimi tre anni: il Dolomiti Superski, ad esempio, ha alzato il prezzo del giornaliero del 23,9% rispetto al 2021. Anche gli hotel seguono questa tendenza, con un incremento medio del 20% per i pacchetti vacanza e del 8,1% per le camere, oggi in media a 151,47 euro a notte.

Carburante

Gli automobilisti che percorreranno in media 575 km durante le vacanze natalizie spenderanno circa 70 euro di carburante. Anche se i prezzi di benzina e diesel sono più bassi rispetto all’estate, rimangono elevati lungo le autostrade.

