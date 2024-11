Dopo la vittoria elettorale di Donald Trump, aumenta il patrimonio netto di Elon Musk

Il patrimonio netto di Elon Musk, CEO di Tesla, è aumentato, mercoledì, di miliardi di dollari, mentre gli investitori reagivano alla vittoria del presidente eletto Trump. Il tycoon, sostenuto da Musk, è stato dichiarato vincitore durante la notte, superando la vicepresidente Kamala Harris. Le azioni Tesla, di cui il suo fondatore possiede il 13%, hanno registrato un aumento a doppia cifra fin dall’inizio delle contrattazioni di mercoledì. In quel contesto, la fortuna di Musk è cresciuta di 15 miliardi di dollari a metà mattina, raggiungendo i 286 miliardi di dollari nel primo pomeriggio. Il tracker in tempo reale di Forbes ha indicato un incremento di oltre 20 miliardi di dollari mercoledì. A questo livello, Musk rimaneva la persona più ricca al mondo, con un vantaggio di oltre 60 miliardi di dollari su Jeff Bezos, fondatore di Amazon. L’ottimismo verso Tesla deriva dal potenziale vantaggio per il produttore di veicoli elettrici sotto l’amministrazione Trump. Anche i principali indici azionari, come il Dow Jones Industrial Average, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite, sono aumentati nel giorno successivo alle elezioni. L’evento elettorale è stato seguito da Trump, Harris, leader aziendali, investitori e pubblico. Mercoledì mattina, Musk ha condiviso su X, la sua piattaforma social, una foto che lo ritraeva con Trump durante l’evento elettorale. Il CEO miliardario ha twittato che “il popolo americano ha dato a @realDonaldTrump un mandato chiaro per il cambiamento” e che “il futuro sarà fantastico”. Secondo Fox News, Trump ha ottenuto 292 voti elettorali mercoledì pomeriggio, mentre Harris ne ha ottenuti 226, con tre stati (Nevada, Arizona e Alaska) ancora da proclamare.

