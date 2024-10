Roma, nuovo Simulation Center , Francesco Rocca “Centro incredibile”

ROMA (ITALPRESS) – “È un centro incredibile”. Questo il pensiero del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sul nuovo Simulation Center inaugurato al Campus Bio-Medico di Roma “Ho avuto modo di visitarne altri all’estero e questo è un centro di cui andare orgogliosi per la formazione e sono sicuro che farà crescere di più la qualità del campus”. Rocca è, inoltre, intervenuto anche alla contestuale cerimonia di apertura dell’anno accademico per dimostrare la vicinanza della Regione al Campus “una struttura che dà qualità, eccellenza e sa prendersi cura dei pazienti così come degli studenti. È un orgoglio per la nostra regione”.(ITALPRESS)

