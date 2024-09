Tg News – 23/9/2024

Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Raid israeliani sul Libano, colpiti 300 obiettivi, 274 morti– Fermata 21enne per la ragazza uccisa a Molfetta– Giulia Cecchettin, al via il processo– Verona, morte cerebrale per 15enne ferito dalla madre– Inchiesta Liguria, Signorini torna libero– Istat rivede al ribasso la crescita 2023– Polizze anticalamità, obbligo per le imprese da Gennaio– Energia, intesa tra Sicilia e Terna per il collegamento Italia-Tunisia– Previsioni 3B Meteo 24 Settembre/gtr