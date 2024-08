Zaia “Referendum autonomia? Grida vendetta che decidano altre regioni”

VENEZIA (ITALPRESS) – Sull’autonomia “si va avanti. Io vedo sempre come un fil rouge di gente che è contro la pedemontana, contro l’automomia. C’è sempre questa costante. Allora io mio chiedo ce l’hanno con noi o con i singoli progetti”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia a margine dell’inaugurazione del 1°, 2°, 3° lotto e parte del 7° della Pista Ciclopedonale Treviso-Ostiglia. “L’autonomia è un grande progetto di decentramento amministrative che vogliamo portare avanti, perché è in linea con la Costituzione” ha aggiunto il governatore veneto che sulla raccolta di firme per il referendum abrogativo, aggiunge: “i cittadini sono artefici del proprio futuro, ma grida vendetta che i cittadini di altre regioni decidano per quelli che vogliono l’autonomia”.

tvi/gsl (Fonte video: Regione Veneto)

