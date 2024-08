Tg News – 1/8/2024

Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Carini si ritira subito, rabbia di Meloni e Salvini contro Cio– Governo, arriva la stretta contro la Cannabis Light– L’ex presidente della Liguria Toti torna in libertà– Omicidio Sharon, in un video spuntano due persone– La Russia rilascia il reporter del WSJ Gershkovich– A Teheran i funerali del leader di Hamas– Per il Giubileo le Porte Sante saranno aperte solo a Roma– Barkee Bay e Mundys insieme per la mobilità sostenibile– Previsioni 3B Meteo 2 Agostomrv