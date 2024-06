A giugno vacanze per 15 milioni di italiani

Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – Sono 15 milioni gli italiani in vacanza a giugno, secondo quanto rileva l’indagine realizzata per la Federalberghi da Tecnè. 8,7 milioni sono famiglie con figli e nipoti che alimentano un giro d’affari di 10 miliardi. Il 90% degli intervistati resterà in Italia, mentre l’8,2% sceglierà una località estera. La meta preferita per i viaggiatori che resteranno in Italia sarà di gran lunga il mare della penisola o delle isole maggiori, seguito dalla montagna e dalle località d’arte. Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee, il viaggio in crociera e le località marine. La vacanza avrà una durata media di 15 giorni e la spesa media pro capite sostenuta sarà pari a 659 euro. Il turismo si conferma un fattore di crescita per l’economia del territorio, creando un giro di affari di 10 miliardi di euro. Più della metà è attribuibile alle vacanze con minori al seguito. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti e al viaggio. L’alloggio assorbe il 21% del budget, mentre allo shopping sarà destinato il 14%. La casa di parenti e amici è la prima scelta per pernottare tra chi andrà in vacanza. Il 19% andrà in albergo, il 16% nella casa di proprietà e il 7,2% in un B&B.sat/mrv