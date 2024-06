Tg News – 10/6/2024

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Il record è dell’astensionismo, bene Meloni e Pd– Meloni: “Bassa affluenza perché Ue lontana dai cittadini”– Exploit di Vannacci e Salis, Renzi e Calenda esclusi eccellenti– Regionali, in Piemonte Cirio verso il bis– In Francia stravince Le Pen, Macron convoca elezioni anticipate– Napoli, caccia all’imbarcazione che ha ucciso 30enne in Kajak– Toti, chiesto ritiro dei domiciliari– Papa in Campidoglio: “Roma sia al servizio degli ultimi”– Nuoto, bambini disabili a lezione con Carlotta Gilli– Previsioni 3B Meteo 11 Giugnomrv