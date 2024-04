Roma – Padre Francesco Ciccimarra, Presidente Nazionale AGIDAE, aprirà domani i lavori del 35° ConvegnoNazionale di Studio, promosso dall’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Religiosa, dal titolo: “Le Opere apostoliche degli Enti Ecclesiastici e il passo stanco del tempo.

Ma c’è ancora un futuro!”. L’Evento si svolgerà il 19 e 20 Aprile 2024 a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana ed è rivolto a quanti, a diverso titolo, hanno il compito di tracciare un futuro per le opere, ai Responsabili e Collaboratori degli Istituti: Superiori, Amministratori, Direttori, docenti e operatori impegnati nelle nostre istituzioni.

Riforme della scuola, Riforma del lavoro e nuova Contrattazione Collettiva, l’annosa questione IMU per gli immobili degli enti ecclesiastici, saranno tra i temi più dibattuti nel Convegno. Al Segretario di Stato Vaticano, S. Em. il cardinale Pietro Parolin, viene affidata la Prolusione per una valutazione complessiva sulle difficoltà affrontate nella gestione delle opere della Chiesa da una “visione del credente”.

Il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, On. Maurizio Leo, affronterà, nell’ insicurezza normativa, il tema dell’IMU per gli Enti religiosi, la necessità di un intervento legislativo per la soluzione del problema. Al Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sen. Claudio Durigon, toccherà affrontare il tema del salario giusto e del salario minimo nei nuovi CCNL.

La due giorni di convegno vedrà l’avvicendarsi di tantissime personalità tra autorità ecclesiastiche, politiche, laiche e della magistratura, tra cui: il Dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il Dott. Cosimo Maria Ferri, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Dott. Ing. Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Presidente dell’ANCI, l’Associ azione Nazionale dei Comuni Italiani.

Inoltre interverranno: Prof. Marco Bus setti, già Ministro dell’Istruzione e Direttore Generale USR Veneto, Dott.ssa Anna Paola Sabatini, Direttore Generale USR Lazio, Prof. Elio Formosa, Responsabile Nazionale CISL SCUOLA.

Nella presentazione del Convegno il Presidente Padre Francesco Ciccimarra sottolinea che: “Il trascorrere del tempo si rivela sempre di più una sfida per la gestione delle Opere da parte degli Enti. La complessità politico-istituzionale a livello nazionale e internazionale, unita a quella della instabilità economica sta facendo emergere progressivamente il problema della sostenibilità delle attività gestite dagli Istituti associati non soltanto da un punto di vista strettamente economico”.

Sul sito www.agidae.it può essere consultato l’intero programma del convegno.

Condividi questo articolo: