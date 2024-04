Le risposte della Casta Diva

“Dalla terra alla luna” di Jules Verne, questi alcuni dei titoli dedicati alla Luna che tutti abbiamo amato molto, prima di leggere l’originalissimo libro di Massimo Bomba ed Antonella Sotira Frangipane.

“E la luna rispose. Taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche”, (Bastogi Libri), capovolge la nostra visione della Luna. Esistono domande giuste per ottenere risposte dalla Casta Diva? E le risposte lunari valgono per ogni uomo o solo per principi e regine?.

Per gli autori, la Casta Diva, risponde a tutti. Perché tutti siamo imperatori o regine di un piccolo regno, perché tutti abbiamo un compito da adempiere, un motto di impresa da coniare, un sogno da raggiungere ed un pozzo in cui cadere, se lo sguardo resta fisso al Cielo. Ma per fare domande ed ottenere risposte occorre il gusto dell’imperatore Adriano per certe esperienze temerarie ed il coraggio di destreggiare il Fato. Un saggio avvincente, leggero ed al tempo stesso profondissimo, denso di riflessioni e ipotesi meditative.

Scritto per i “non addetti ai lavori”, col desiderio di condividere un pensiero preciso, arricchito da aneddoti, chicche, curiosità e particolari simpatici, ed altrimenti sconosciuti, sulle gesta di 15 personaggi storici, Luigi XIV, Napoleone, Reginald Pole, Moliere, Papa Leone X, Lorenzo il Magnifico, Caterina de Medici, Caterina di Russia, Cristina di Svezia, Maria Tudor, Elisabetta I la Vergine, Maria Tudor, Isabella D’Este, il giurista Montesquieu, la rivoluzionaria baronessa Olimpia Frangipane e dei grandi favoleggiatori, dal biblico Giuseppe al cantastorie Giovan Battista Basile, al poeta Gianni Rodari.

Un libro colto che rende omaggio ai Valori cristiani ed alla natura soteriologica dei racconti biblici. La parabola dei talenti ed i salmi che omaggiano il Creatore, i Re Magi che seguendo la Cometa giungono a Betlemme, l’oniromanzia di Giuseppe, convergono nell’antroposofia di Rudolf Steiner, nella psicosintesi di Roberto Assagioli e persino nella matematica stellare di Luisa de Giuli. Strumenti utili a “calcolare” la propria traiettoria esistenziale.

Antonella Sotira Frangipane ci svela come la semiotica abbia dato significazione alla sua professione di avvocato, come la pratica delle costellazioni familiari, l’individuazione dei triangoli dei talenti nella sua carta celeste, le abbiamo consentito di scoprire e coniare l’etimo “osmosi animiche o karmiche” che si innestano su affinità, difetti e soprattutto ostacoli.

Ecco che le storia ed i motti di impresa di Caterina di Russia, della Baronessa rivoluzionaria Olimpia Frangipane, dell’imperatore Adriano, del giurista Montesquieu, dell’ossessivo Luigi XIV e del favolista Rodari possono risuonarci dentro ed aiutarci ad accettare i fallimenti ad attendere pazientemente come la Caterina di Francia o a trovare soluzioni.

Oltre ad analizzare il tema astrale dei favolisti in cui predomina il pianeta Nettuno, gli autori azzardano l’abbinamento fra segno zodiacale e favole, inducendoci a rileggere e risentire le parole dell’infanzia per porci la domanda su come quei personaggi abbiano abitato la nostra fantasia o su come ospitarli nelle nostre nuove roccaforti di adulti, non più avvezzi al sogno. Ben dice l’antropologa Gabriella Marucci, che insieme all’On. Federico Mollicone Presidente della Commissione Cultura Arte Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, ha tenuto a battesimo questo libro, nella conferenza stampa indetta per prima luna piena di primavera 25 marzo: “L’Umanità non si accontenta della Terra, vuole qualcosa d’altro. Di più nobile? Che porti con sé misteri da chiarire, simboli, certezze? Fede? Insomma vuole qualcosa che la trascenda. Che è sempre e comunque una risposta culturale”. E allora, si alza lo sguardo al bel sembiante. E la Casta Diva risponde.

E se non siamo pronti a fare la domanda giusta o ad ascoltare la risposta, ecco che gli autori ci vengono in aiuto con il Progetto “Lettere Lunari”, che verrà presentato al Planetario di Roma, con il placet dell’Assessorato alla Cultura e del Consigliere Capitolino Cristina Michetelli. Un percorso itinerante di workshop e reading con l’attrice Antonella Pagano, le cui tappe sono già fissate: da Massa, Firenze, Pontremoli, Siena sino a Torino e poi già da Napoli a Matera, Tropea, Locride e Palermo.

Condividi questo articolo: