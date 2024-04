Masaf aperto al pubblico per Open House Roma il 6-7 aprile

Per il secondo anno consecutivo, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste aderisce all’iniziativa Open House Roma (OHR24), aprendo le porte al pubblico sabato 6 e domenica 7 aprile 2024. Open House Roma, giunto alla sua XII edizione, è un evento annuale che apre gratuitamente alla collettività centinaia di edifici della Capitale notevoli per le loro caratteristiche architettoniche. Tramite visite guidate, a cura di funzionari del Masaf e di volontari di OHR24, sarà possibile ammirare il patrimonio artistico del Palazzo dell’Agricoltura, sede dell’omonimo Ministero dal 1913, tra sale affrescate, bassorilievi, vetrate liberty e molto altro.

Connessione tra arte, cultura e agricoltura

“Queste giornate di visite gratuite al Masaf rappresentano un’occasione preziosa per valorizzare e ricordare il ruolo centrale dell’agricoltura nel nostro patrimonio culturale e storico” ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, rammentando come “le opere d’arte custodite nella sede del Ministero, la Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura con i suoi inestimabili volumi e l’intero Palazzo dell’Agricoltura sono testimoni della profonda connessione tra l’arte, la cultura e l’agricoltura”. Il Ministro Lollobrigida, nell’annunciare l’adesione rinnovata a Open House Roma, ha parlato di “un’iniziativa rilevante che offre la possibilità ai visitatori di esplorare spazi storici solitamente inaccessibili, come la sede del Masaf, contribuendo alla valorizzazione del nostro patrimonio, della nostra storia e della nostra cultura”.

Al centro ambiente e comunità

Open House Roma fa parte del network ‘Open House Worldwide’, organizzazione internazionale con sede centrale a Londra, che si è poi diffusa in tutta Europa spinta da un formidabile successo di pubblico. Open House Roma è un evento annuale che in 9 giorni (quest’anno dal 6 al 9 aprile) celebra il design e l’architettura nella capitale. Circa 200 siti di qualunque epoca e solitamente inaccessibili, vengono aperti al pubblico attraverso visite guidate gratuite. Fanno parte del team Open House Roma esperti e professionisti nel settore dei beni culturali: il gruppo conta dottori di ricerca, operatori culturali, artisti e comunicatori digitali, che si riconoscono in un progetto fondato sul concetto di bene comune come motore propulsivo di una nuova economia che metta al centro l’ambiente, la cultura e la comunità.

Necessaria la prenotazione

Le visite al Masaf si svolgeranno sabato 6 e domenica 7 aprile dalle ore 10.00 alle 14.00 in Via XX Settembre 20, con turni della durata di circa un’ora. Per accedere è necessaria la prenotazione. È inoltre prevista la ‘rush line’, ovvero la possibilità di subentrare a chi, seppur prenotato, non si presenti all’appuntamento. I visitatori possono prenotare su: “https://www.openhouseroma.org/sito/il-palazzo-dellagricoltura-e-la-biblioteca-storica-nazionale-dell…”.

