Toscana: 97mila euro di raccolta fondi per le famiglie colpite dall’alluvione

È di 97.000 euro il ricavato della raccolta fondi promossa dall’associazione ‘Olimpiadi del cuore’ e da altre realtà, a favore delle famiglie toscane alluvionate il 2 novembre. Il dato è stato reso noto oggi in una conferenza stampa svoltasi al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Tra i presenti i rappresentanti dei comuni coinvolti: Campi Bisenzio (Firenze), Montemurlo (Prato) e Quarrata (Pistoia). “Una bellissima mobilitazione che ha dato un risultato molto significativo” ha commentato il presidente Giani. “E’ un nuovo significativo risultato della Toscana del cuore: cioè di tutte quelle reti di associazioni, di realtà, di gruppi capaci di attivare una bellissima rete di solidarietà per le popolazioni duramente colpite. Perché è necessaria l’azione delle istituzioni, ma sono preziosi anche questi interventi che vanno a dare risposte immediate a tante situazioni di disagio”.

Il Galà e la partita del Cuore

I 97.000 euro provengono da alcune iniziative, come il Galà del Cuore di Villa Castelletti, e la Partita del Cuore di Empoli (con Fondazione Nazionale cantanti di calcio e Movimento Shalom) e da interventi di alcune realtà come l’associazione Davide Astori, nata dopo la morte del capitano della Fiorentina. L’evento si è aperto con un momento di raccoglimento per ricordare il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, prematuramente scomparso. All’iniziativa ha partecipato anche una folta delegazione della nazionale cantanti guidata da Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi e Marco Masini e della rappresentativa delle Olimpiadi del cuore con in primo piano Giancarlo Antognoni. A tutti coloro che hanno sostenuto le iniziative sono stati consegnati da Paolo Brosio dei riconoscimenti: così al presidente della Regione Giani e a Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione.

Condividi questo articolo: