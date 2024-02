Nel weekend il Ciclone Pulcinella oscura il Carnevale con pioggia e vento

Gli ultimi aggiornamenti pubblicati da ‘Meteo.it’ mostrano un fine settimana letteralmente oscurato dal Ciclone Pulcinella, un vortice che provoca una fase di maltempo, peraltro già iniziata al Nord, all’insegna di tanta pioggia e anche neve sui rilievi. Tra sabato 10 e domenica 11 febbraio sul nostro Paese si formerà un insidioso vortice ciclonico denominato appunto, con chiaro riferimento al periodo carnevalesco, Ciclone Pulcinella. In particolare, secondo le previsioni metereologiche, la giornata di sabato 10 è la più critica del weekend, poiché un compatto strato di nubi coprirà l’Italia e riverserà piogge, anche intense, su quasi tutte le regioni.

Nevicate copiose

Si prevedono inoltre nevicate copiose sui rilievi alpini, con quota intorno ai 1300-1400 metri, solo localmente inferiore nelle aree di confine. Domenica 11 febbraio, nonostante alcuni deboli segnali di miglioramento, il tempo rimarrà molto instabile. Il Ciclone Pulcinella continuerà infatti ad influenzarlo negativamente, in particolare al Nordest, ma anche sul resto d’Italia, seppur dispensando precipitazioni in maniera più irregolare. Per quanto riguarda venti e temperature, durante la giornata odierna le miti correnti di Scirocco manterranno le temperature su valori ancora elevate per il periodo, soprattutto al Centro-Sud. È previsto un rinforzo anche dei venti di Libeccio sul comparto tirrenico e di Maestrale sulla Sardegna.

Qualche dettaglio in più

Sul tema del maltempo è intervenuto Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che ha rivelato qualche dettaglio in più su questa fase perturbata in arrivo, assicurando il maltempo del weekend con le prime piogge intense, confermate già nella giornata dell’8 febbraio al Nord e in parte sulla Toscana. In merito ai principali fenomeni previsti nelle prossime ore, Sanò ha confermato l’arrivo di “un carico abbondante di neve oltre i 1300 metri di quota con 30-40 cm tra Valle d’Aosta e Piemonte”. La giornata di sabato “vedrà l’apice del maltempo con fenomeni in estensione a macchia d’olio su tutto lo Stivale: pioverà soprattutto sul fianco occidentale ma anche sul Triveneto; frequenti rovesci colpiranno il Nord-Ovest, il versante tirrenico, la Sardegna e la Sicilia”. Saranno possibili locali nubifragi fuori stagione e continuerà a cadere tantissima neve sulle Alpi oltre i 1200 metri: sono previsti infatti “altri 30-50 cm di neve fresca in giornata, localmente saliremo a sfiorare il metro in 48 ore, un accumulo di neve anche ventata molto pericolosa per la stabilità del manto”.

72 ore di turbolenze

Per la giornata di domenica 11 febbraio, l’esperto ha annunciato un vento da Nord-Ovest che “spazzerà l’Italia, facendo calare un po’ le temperature e sposterà le nubi e le piogge verso il Centro-Sud, dove invece i fenomeni saranno ancora intensi specie sul Basso Tirreno”. Inoltre, molto probabilmente, durante tutto il periodo di Carnevale il mare sarà bizzoso e presenterà onde fino a 4 metri sul settore ligure-tirrenico e fino a 6-7 metri sul Mare di Sardegna. “All’improvviso vivremo 72 ore di turbolenze, nevicate estreme, mareggiate e piogge torrenziali – ha rimarcato Sanò -. Come detto, il Ciclone Pulcinella non spegnerà la voglia di scherzare, ma questa volta sarà il meteo che farà un brutto scherzo”

