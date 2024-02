L’Italia ottiene il primato nella reputazione turistica europea, ma non nell’utilizzo dei media

“L’Italia ha ottenuto il primato nella classifica generale della reputazione turistica europea, ma non è andata benissimo nell’utilizzo dei canali social”. È ciò che emerge dallo studio di Demoskopika sull’European Tourism Reputation Index 2023 (reputazione turistica europea), finalizzato ad offrire agli esperti del settore un ulteriore confronto anche tra le principali destinazioni turistiche europee individuate sulla base della quota degli arrivi secondo gli ultimi dati disponibili di Eurostat: Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Grecia e Portogallo. Il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio ha dichiarato: “Lo studio evidenzia la necessità di allinearsi alle strategie dei nostri principali competitor europei nell’utilizzo delle pagine social, mettendo in campo azioni più incisive per promuovere l’offerta turistica italiana”.

Il primato in tre indicatori

È l’Italia, con 109,1 punti, secondo lo schema predisposto da Demoskopika, a conquistare la vetta della classifica generale. Nel dettaglio, la destinazione italiana ha ottenuto il primato in ben tre indicatori: ricerca della destinazione, popolarità della destinazione, tripadvisor confidence destination e in un quarto indicatore, relativo alla valutazione del sistema ricettivo da parte dei turisti e consumatori. Ma è la Spagna, che nella classifica occupa il secondo posto con 105,3 punti, a risultare la destinazione “più social d’Europa”. Nonostante il successo generale, il nostro Paese mostra il lato meno rassicurante riguardo ai Social media: l’Italia, a differenza di alcuni suoi concorrenti come Spagna, Portogallo, Grecia e Germania, è al quinto posto nella classifica della valutazione europea proprio sul fronte ‘Social’, (Rating Social Reputation) con 101,8 punti. Risultati meno confortanti sui Social “Oltre 1,5 miliardi di pagine indicizzate, circa 14,2 milioni di like, iscritti e follower sulle reti sociali, ben 157 milioni le recensioni conteggiate e poco più di 619 mila le strutture ricettive osservate”. Sono questi i numeri generati dai sistemi europei per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dall’European Tourism Reputation Index per il 2022, alla sua prima edizione. La destinazione italiana, infatti, come detto, ha ottenuto il primato in ben tre indicatori (ricerca della destinazione, popolarità della destinazione, tripadvisor confidence destination). Ma sul versante social, i dati dello studio mostrano risultati meno confortanti per l’Italia. Secondo la ricerca di Demoskopika “i canali istituzionali monitorati (Enit, Italia.it) non sono adeguatamente sfruttati a differenza di quanto fatto da alcuni competitor (Spagna, Portogallo, Grecia e Germania) facendo scivolare l’Italia al quinto posto nella classifica parziale del Rating Social Reputation”.

Occorre promuovere l’offerta turistica

“Lo studio – commenta il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio – evidenzia la necessità di allinearsi alle strategie dei nostri principali competitor europei nell’utilizzo delle pagine social mettendo in campo azioni più incisive per promuovere l’offerta turistica italiana. L’Italia da un lato, è una destinazione molto ricercata e popolare sul web, i turisti manifestano apprezzamento per la qualità dell’offerta ricettiva (alberghiero, extra-alberghiero e ristorazione), inondano di recensioni i suoi attrattori turistico- culturali ma, dall’altro, – conclude Raffaele Rio – i canali social istituzionali non vengono utilizzati in modo altrettanto adeguato al fine di rafforzare ulteriormente la reputazione e promuovere maggiormente la variegata offerta turistica del Belpaese”.

A livello regionale

A livello regionale, nella classifica dell’Istituto di ricerca, si collocano Trentino Alto Adige, Sicilia e Veneto. Il Trentino Alto Adige è in prima posizione con 112,1 punti, evidenziando la sua forza come “destinazione più social d’Italia” e guadagnando il secondo posto quale offerta ricettiva con il gradimento più elevato da parte dei turisti e dei consumatori (111,9 punti). La Sicilia è al secondo posto per le destinazioni turistiche più ricercate che tra quelle ritenute più popolari sul web. Il Veneto è al terzo posto per la fiducia dei turisti certificata dalle oltre 4,7 milioni di recensioni su Tripadvisor.

