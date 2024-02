Per la prima volta la Settimana Stem, iniziativa del Mur per promuovere le discipline scientifiche

Per la prima volta l’Italia celebra quest’anno la Settimana nazionale delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Istituita per iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca in collaborazione con Università ed Enti di ricerca lo scorso novembre dalla legge 187/2023, la Settimana STEM ha l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare l’interesse e la scelta delle ragazze e dei ragazzi per tali discipline. Questa interessante iniziativa, in corso di svolgimento fino all’11 febbraio 2024, culminerà nella Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Numerose sono le idee promosse dal Ministero dell’Università e della Ricerca e attuate insieme agli Atenei e agli Enti di Ricerca, tra multi-laboratori, mostre, giornate di studio, incontri e lezioni per i più piccoli.

Necessità di figure specializzate

“Quando parliamo di futuro, innovazione e progresso parliamo di STEM. Abbiamo la necessità di figure professionali altamente specializzate e di incentivare sempre più le studentesse e gli studenti a scegliere queste discipline – spiega il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini -. Il Ministero ha messo in campo diverse misure sull’orientamento e un Piano lauree scientifiche per incrementare le iscrizioni, ridurre l’abbandono e favorire l’equilibrio di genere. Lavoriamo ogni giorno per fornire a chi studia tutti gli strumenti utili per coltivare la propria vocazione e il proprio talento. In questa settimana rinnoviamo l’impegno per spiegare che cosa significa, in quest’epoca di cambiamenti rapidi, una scelta STEM”.

Io sono STEM

In occasione della Settimana (accompagnata nei social dall’hashtag #settimanastem), il MUR ha lanciato la campagna social ‘Io sono STEM’, rivolta soprattutto ai giovani. Il Premio Nobel Giorgio Parisi, la scienziata Amalia Ercoli Finzi, la fisica Lucia Votano, il neuroscienziato Giulio Deangeli, l’astronoma Marica Branchesi, il biologo marino Mauro Celussi sono ‘testimonial’ d’eccezione per promuovere la scelta delle discipline tecnico-scientifiche tra gli studenti. Il Ministero rammenta che, mediante il portale web del MUR, nella pagina dedicata, è possibile consultare tutti gli appuntamenti organizzati da Atenei e Enti di Ricerca per le giornate di orientamento e promozione.

Condividi questo articolo: