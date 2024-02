Maturità 2024: il Mim ha scelto le discipline della seconda prova scritta

Lo scorso 29 gennaio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le materie della Maturità 2024, rivelando ufficialmente quali discipline sono oggetto della seconda prova e quelle che vengono affidate ai commissari esterni per l’Esame di Stato. “Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Topografia per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste sono alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta, secondo quanto prevede il decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Le prove scritte

L’Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolge a fronte della struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno 2024; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali delineati dal d.lgs. n. 61/2017, la seconda prova scritta non riguarda specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati). È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia).

Un colloquio

La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica. Le Commissioni d’esame sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all’istituzione scolastica. Per conoscere tutte le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca sul sito del MIM.

Licei

Le scelte del MIM sono: Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici

Per quanto riguarda gli Istituti tecnici, le scelte sono: Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione ‘Relazioni internazionali per il marketing’) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Topografia per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; Progettazione multimediale nell’indirizzo Grafica e comunicazione; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione Produzioni e trasformazioni degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione ‘Viticoltura ed enologia’).

