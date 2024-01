32enne della Pennsylvania arrestato dopo aver decapitato suo padre e aver mostrato la sua testa su YouTube

Un uomo di trentadue anni della Pennsylvania, Justin Mohn, è stato arrestato in seguito all’orribile assassinio del padre, Michael Mohn. L’accusa è di omicidio di primo grado, abuso di cadavere e possesso intenzionale di uno strumento criminale. L’orrore dell’atto si è intensificato con la pubblicazione di un video su YouTube in cui il figlio mostra la testa decapitata di suo padre, esponendo teorie complottiste reazionarie. Il capitano Pete Feeney, del dipartimento di polizia di Middletown Township, ha confermato che l’arresto è avvenuto alle 4 del mattino e che all’uomo è stata negata la libertà su cauzione. Nel video di 14 minuti, successivamente rimosso da YouTube, Mohn indossava guanti mentre teneva la testa del padre in un sacchetto di plastica, per poi mostrarla all’interno di una pentola. La vittima era un impiegato federale con un servizio di 20 anni. Nel macabro video, il figlio accusa il padre di tradimento e invoca la morte di funzionari federali, attaccando l’amministrazione del Presidente Joe Biden, il movimento Black Lives Matter e la comunità LGBTQ.

Via da Youtube

Un portavoce di YouTube ha dichiarato: “Il video è stato rimosso per aver violato la nostra politica sulla violenza grafica. Il canale dell’omicida è stato chiuso in linea con le nostre politiche sull’estremismo violento. I nostri team stanno monitorando attentamente per rimuovere eventuali ricaricamenti del video”. L’assassino era già noto alle autorità per le sue azioni legali contro agenzie federali, tra cui il governo degli Stati Uniti. Sostenendo di essere stato indotto in modo negligente a richiedere prestiti studenteschi, aveva intentato almeno tre cause legali. Le accuse erano state definitivamente respinte dal giudice Kearney, che le ha descritte come “del tutto speculative e senza base fattuale”.

