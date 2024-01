Caivano: c’è lo Stato. Don Patriciello elogia Meloni sul Gardian

Ieri gli agenti del commissariato di Afragola con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio sono state identificate 147 persone e controllati 162 veicoli. A Torre del Greco nell’ambito della stessa operazione sono state identificate 92 persone, di cui 33 con precedenti di polizia e controllati 62 veicoli.

Processo per gli abusi

Dunque continua, non più sotto i riflettori, l’operazione di bonifica a Caivano, dove sono state appena fissate anche le date degli incidenti probatori relativi alle due cuginette vittime di abusi che vedono indagati otto giovani (due maggiorenni e sei minorenni). Le bimbe saranno ascoltate in modalità protetta il 19 e il 22 gennaio prossimi. Mentre don Maurizio Patriciello, proprio qualche giorno fa, aveva dichiarato al quotidiano inglese Guardian, di essere soddisfatto e stupito dall’intervento del Governo Meloni: “la sua risposta rapida mi ha lasciato davvero sbalordito. Avevo conosciuto Matteo Renzi e Giuseppe Conte, ma la differenza con la Meloni è che lei ha davvero preso in mano la situazione”, ha detto il parroco anticamorra del Parco Verde.

Nuovo personale

Questa settimana si sono anche concluse le prove scritte dei concorsi straordinari per l’assunzione al Comune di Caivano di 31 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si sono presentati 1.384 candidati, il 64% delle 2.146 domande pervenute. Gli idonei sono 441, il 70% dei quali con meno di 40 anni. Entro febbraio l’amministrazione potrà dunque disporre delle nuove risorse, in attuazione del piano voluto dal Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, e predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica per sopperire alle fragilità, anche strutturali, della comunità di Caivano.

Zangrillo soddisfatto

“I due concorsi, che si stanno svolgendo in tempi mai visti prima, implementeranno la pianta organica del Municipio con i profili più funzionali al rilancio dell’efficienza amministrativa” ha commentato “soddisfatto” il ministro Zangrillo, che ha annunciato una visita a breve a Caivano. Quanto ai concorsi; per i 15 posti da vigile urbano, su 1.245 domande i partecipanti alla prova scritta – che dovranno ancora sostenere una prova di efficienza fisica – sono stati 744. Per le 16 posizioni da funzionario, invece, a fronte di 901 domande si sono presentati alla prova scritta 640 candidati. Particolarmente elevata la partecipazione per i sei posti da assistente sociale: su 376 domande i partecipanti sono stati 282, ovvero il 75% dei candidati, il 38% dei quali ha meno di trent’anni.

Condividi questo articolo: