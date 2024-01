Avviso per la formazione dell’Orchestra giovanile della Regione Campania

La Regione Campania, tramite la società in-house Sviluppo Campania S.p.A. e in collaborazione con i Conservatori di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno, intende costituire l’Orchestra giovanile della Regione Campania, al fine di promuovere e valorizzare i giovani talenti campani in ambito musicale attraverso attività formative volte a rafforzare e consolidare le loro competenze artistiche. L’obiettivo di tale progetto, promosso dall’Assessorato regionale alle Politiche Giovanili e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione di apposito Protocollo d’Intesa, è costituire l’albo degli strumentisti della Regione Campania. Tale Albo riunirà i giovani campani più talentuosi nell’Orchestra dei giovani, che fungerà da imprescindibile elemento catalizzatore di interessi culturali ed efficace ambasciatore della Regione Campania nel campo artistico-musicale.

Candidature fino al 19 gennaio 2024

Regione Campania rinnova l’invito. I giovani componenti dell’Orchestra avranno l’opportunità per un triennio di mettersi alla prova, di familiarizzare con palcoscenici e platee nazionali e internazionali, ma soprattutto saranno coinvolti attivamente in un’esperienza concreta, intensa e qualificante di attività concertistica e di tournée che permetterà loro di acquisire maggiori conoscenze e competenze nell’ambito del settore professionale artistico-musicale. I giovani talenti che desiderano inoltrare la propria presentazione possono candidarsi tramite la piattaforma: http://musicysti.regione.campania.it. L’accesso alla piattaforma sarà disponibile fino alle ore 16,00 del 19 gennaio 2023.

