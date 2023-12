Friuli Venezia-Giulia: 4,8 milioni per rendere i Comuni più digitali

“Con il provvedimento approvato dalla Giunta si mettono a disposizione dei Comuni, in particolare agli enti delle Aree interne della regione, strumentazione hardware, software, servizi oltre ad attività di formazione del personale comunale, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare le attività digitali degli Enti locali al fine di poter erogare al meglio gli attuali servizi al cittadino e alle imprese e di aumentare le tipologie aggiungendo nuovi servizi a favore delle comunità. Le risorse economiche destinate all’operazione ammontano a 4,8 milioni di euro”. Così l’assessore regionale al Patrimonio, demanio, Servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari, illustrando la delibera approvata dalla Giunta regionale nell’ambito del Programma Fesr 2021-2027 che prevede interventi per la digitalizzazione degli Enti locali. Il Programma regionale del Fondo sociale europeo di sviluppo regionale punta a sviluppare strumenti e servizi per permettere a cittadini, imprese e autorità pubbliche di cogliere le opportunità e i vantaggi della digitalizzazione.

Il modello operativo

“In questo caso – prosegue Callari – si punta a trasformare il modello operativo dei Comuni rafforzandone le capacità già in essere e consentendo agli Enti locali di espandere le proprie funzionalità per migliorare i servizi offerti agli utenti attraverso un potenziamento della strumentazione e della formazione digitale”. Coerentemente con quanto stabilito anche dal Programma triennale per lo sviluppo dell’Ict, delle infrastrutture telematiche e dell’e-government, il progetto prevede una serie di attività volte a incrementare la dotazione digitale: acquisizione di licenze di una suite di office automation a favore del personale dei Comuni, fornitura di telefoni Voip (Voice over Internet protocol, permettono le chiamate vocali via internet), acquisizione di postazioni lavoro per gli addetti dei Comuni, estensione del service desk già usufruito dai dipendenti regionali a favore del personale dei municipi. Prevista, inoltre, l’estensione degli accessi Vpn (sistemi di protezione dagli accessi non autorizzati) per il personale dei Comuni e del servizio di accesso remoto alle Intranet dei Comuni a favore dei dipendenti degli stessi enti. Nel programma rientra anche la formazione a favore degli addetti dei Comuni sui nuovi strumenti e su modalità di collaborazione, comunicazione e condivisione. La dotazione hardware e software – si legge nella delibera – resterà di proprietà regionale e verrà fornita agli Enti mediante lo strumento del comodato d’uso. Le risorse economiche assegnate sono pari a 4,8 milioni di euro, di cui 3,4 a valere sul Programma Fesr e 1,4 milioni relativi al Par, fondi di derivazione esclusivamente regionale in aggiunta al piano finanziario del Programma europeo.

