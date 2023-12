Morto a 86 anni l’emiro del Kuwait, Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah

L’emiro del Kuwait, Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah, è morto all’età di 86 anni. La televisione statale ha iniziato la programmazione con versetti coranici poco prima che un funzionario desse l’annuncio della scomparsa. “Con grande tristezza e dolore – ha letto lo sceicco Mohammed Abdullah Al Sabah, Ministro della Corte emiratina – noi, il popolo kuwaitiano, le nazioni arabe e islamiche e i popoli amici del mondo, piangiamo il defunto Sua Altezza l’emiro, Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, che è tornato al suo Signore”. Il Vice governatore del Kuwait e suo fratellastro, l’83enne Sheikh Meshal Al Ahmad Al Jaber, è stato nominato nuovo emiro. Alla fine di novembre, Sheikh Nawaf era stato portato d’urgenza in ospedale per una malattia non specificata. Da allora, la piccola nazione, ricca di petrolio è rimasta in attesa di notizie sulla sua salute. Nel marzo del 2021, l’emiro si era recato negli Stati Uniti per controlli medici non specificati.

Diplomatico

Sheikh Nawaf aveva prestato giuramento come emiro in seguito alla morte, nel 2020, del suo predecessore, il defunto Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah. L’ampiezza e la profondità delle emozioni per la perdita di Sheikh Sabah, noto per la sua diplomazia e il suo impegno per la pace, sono state avvertite in tutta la regione. Sheikh Nawaf aveva precedentemente ricoperto il ruolo di Ministro degli Interni e della Difesa del Kuwait.

