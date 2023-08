Strage sulla Torino-Milano, 5 morti: “Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza”

“Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza”. Caso vuole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi sia a Torre Pellice, nel torinese (ospite del convegno ʻIl sogno europeista è nato qua. Una sfida da completareʻ), proprio a pochi chilometri di distanza dalla strage ferroviaria di Brandizzo avvenuta ieri sera sulla linea ferroviaria Torino-Milano dove un treno ha investito alcuni operai a Brandizzo uccidendone cinque. Parla invece di una tragedia terribile il Vicepremier Matteo Salvini: “È una notizia che mi addolora profondamente”, le parole del Ministro delle infrastrutture. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni spiega invece di essere in contatto con il Governatore del Piemonte Cirio per seguire gli aggiornamenti del caso, “con lʻauspicio di fare quanto prima piena luce sullʻaccaduto”. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo aver reso le condoglianze ai familiari delle vittime, chiede di fare chiarezza quanto prima sulla dinamica dellʻincidente e sulle eventuali negligenze e violazioni delle norme di sicurezza: “Le morti sul lavoro sono inaccettabili”, scrive in una nota. “Profondo sgomento per la terribile tragedia” il commento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone. Per il Segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni non ci sono parole per esprimere il dolore per le cinque vittime: “L’impegno per debellare la piaga delle morti sul lavoro deve essere comune a ogni schieramento”. Tramite una nota, i deputati e senatori del M5S delle commissioni Trasporti di Camera e Senato auspicano che si faccia presto chiarezza su quanto accaduto: “La sicurezza sul lavoro è un valore basilare del nostro vivere civile, e questa immane tragedia purtroppo è lì a ricordacelo”.

Lʻincidente

A perdere la vita sono stati Kevin Laganà (22 anni), Michael Zanera (34 anni), Giuseppe Sorvillo (43 anni), Giuseppe Aversa (49 anni) e Giuseppe Saverio Lombardo (53 anni). Al momento dellʻincidente stavano lavorando alla sostituzione di alcune rotaie, quando un treno (stava correndo a 160 chilometri orari) in transito li ha travolti in pieno. I loro corpi sono stati trascinati per metri dal locomotore. Due persone sono rimaste illese, ma sono stati ricoverati in ospedale in stato di choc. Secondo il Sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni, che proclamerà il lutto cittadino, allʻorigine del dramma potrebbe esserci stato un errore di comunicazione con la squadra al lavoro sui binari.

