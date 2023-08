‘Strade sicure’, 5.000 uomini e donne dell’Esercito schierati in Patria

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Isabella Rauti, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Pietro Serino, ha incontrato ieri alcuni tra gli uomini e le donne dell’Esercito, in servizio nell’ambito dell’operazione ʼStrade Sicureʼ a Roma, durante il periodo estivo, ringraziandoli per il lavoro svolto a tutela della collettività. La Senatrice e il Generale dopo aver ricevuto un briefing sulle attività operative svolte dalle unità impiegate, a tutela della sicurezza dei cittadini, nelle regioni Lazio e Abruzzo, si sono recati in diversi siti lavorativi, in segno di vicinanza ai 5.000 soldati impegnati in 44 Province del territorio nazionale con circa 1.200 mezzi a presidio di oltre 700 siti.

Gratitudine e apprezzamento

Rauti ha quindi espresso “parole di gratitudine e apprezzamento a chi rappresenta l’Italia in Patria e all’estero e con impegno, professionalità e senso di dovere svolge il proprio servizio per garantire la sicurezza nazionale”. “Sono trascorsi esattamente 15 anni dall’avvio dell’operazione ‘Strade sicure’ che vede l’Esercito e le altre Forze armate al fianco delle Forze dell’ordine”, ha detto Rauti evidenziando che “i risultati conseguiti confermano l’efficacia di un’operazione complessa, con la sua specificità e le sue posture sempre più dinamiche; negli anni, l’operazione si è adattata alle mutate esigenze del territorio nazionale svolgendo importanti funzioni di monitoraggio e deterrenza”.

