La Slovenia ha assunto la Presidenza del gruppo di lavoro tecnico per l’istruzione e la formazione professionale presso la Piattaforma Europea della Politica del Legno (WoodPoP). Il progetto mira a sviluppare e attuare queste politiche in tutta Europa e rendere il settore più sostenibile. In un momento in cui il mondo sta affrontando le conseguenze del cambiamento climatico e del degrado ambientale, è più importante che mai promuovere pratiche e prodotti sostenibili, ha osservato il Ministero come riporta l’Agenzia di stampa STA. WoodPoP è un forum multilaterale che riunisce i ministeri dell’UE sotto la guida congiunta di Austria e Finlandia e fornisce una piattaforma per facilitare il dialogo nello sviluppo delle politiche del legno.

Produzione sostenibile

Il gruppo di lavoro presieduto dalla Slovenia si occuperà della formazione per l’attuazione delle politiche. Nel comunicato del Ministero è stato riportato che il progetto mira a scambiare know-how, esperienze e buone pratiche tra i principali attori dell’industria del legno, consentendo lo sviluppo di soluzioni per aumentare la produzione e il consumo sostenibili di legno nonché il suo contributo all’innovativa bioeconomia circolare.

