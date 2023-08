La Regione Liguria commemora la tragedia del Ponte Morandi

Oggi la Regione Liguria ricorderà la tragedia del Morandi, il Ponte di Genova crollato il 14 agosto di 5 anni fa: attraverso il maxischermo sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari scorreranno i nomi delle 43 vittime. Il Presidente della Regione Giovanni Toti parteciperà alla cerimonia di commemorazione presso la Radura della Memoria. “È una ferita ancora aperta per tutti noi – dichiara Toti – e soprattutto per le famiglie delle 43 vittime a cui va il mio pensiero. Dal processo in corso, attraverso le testimonianze e le parole degli indagati, sono emerse verità che ci hanno lasciati sgomenti. Il mio auspicio è che i giudici dimostrino la colpevolezza di chi si è reso responsabile di questa immane tragedia, che ha colpito l’Italia intera”. Il Governatore Toti aggiunge: “È irrinunciabile mantenere alta l’attenzione e continuare a ricordare quanto accaduto. Genova e la Liguria non potranno mai dimenticare ma, al contempo questa città e tutta la Regione sono state capaci di reagire con coraggio e determinazione, diventando un esempio per l’Italia e per il mondo”.

