Il presidente Biden, per la prima volta, riconosce pubblicamente il settimo nipote. Il test di paternità conferma Hunter Biden come padre della piccola Navy

Nella giornata di venerdì, il presidente Joe Biden, per la prima volta, ha riconosciuto pubblicamente il suo settimo nipote, aggiungendo che sua nipote Navy “non è una questione politica”. Il Presidente ha affermato che sia lui che la first lady Jill desiderano il meglio per tutti i loro nipoti, “compresa Navy”. “Nostro figlio Hunter e la madre di Navy, Lunden, stanno lavorando insieme per promuovere una relazione finalizzata al miglior benessere della figlia, preservando la sua privacy il più possibile in futuro – ha dichiarato Biden – Quest è una questione familiare. Jill e io vogliamo solo ciò che è meglio per tutti i nostri nipoti, inclusa la Navy”. Hunter Biden e Lunden Roberts avevano risolto, il mese scorso, in un tribunale dell’Arkansas, il caso di paternità sulla loro figli, dopo che il rampollo del Presidente USA aveva precedentemente negato di essere il padre. La dichiarazione di venerdì arriva mentre gli aspiranti presidenziali repubblicani avevano fatto notare come Biden, nelle sue osservazioni pubbliche, non avesse mai nominato Navy tra i suoi nipoti. “Perché non passi un po’ di tempo con tua nipote in Arkansas, o almeno riconosci la sua esistenza prima di iniziare a preoccuparti per i nostri figli? – ha affermato il governatore della Florida, Ron DeSantis, durante un dibattito sui diritti dei genitori nel Tennessee. “Sarebbe bello se @JoeBiden finalmente si facesse avanti e riconoscesse sua nipote”, aveva twittato il multimilionario biotecnologico Vivek Ramaswamy all’inizio di luglio. Ad aprile, durante il Take Your Child to Work Day, Biden aveva dichiarato: “Ho sei nipoti. E sono pazzo di loro. E parlo con loro ogni singolo giorno. Non è uno scherzo”. Una fonte a conoscenza della situazione ha affermato che i Biden “stanno – e hanno dato – a Hunter e Lunden lo spazio e il tempo per chiarire tutta la faccenda”. “Dobbiamo tener conto ricordare che, fino a poche settimane fa, ci sono stati alcuni procedimenti legali piuttosto controversi tra i genitori di Navy fino a poche settimane fa – ha sostenuto la fonte – Come nonni, i Biden stanno cercando di aiutare il proprio figlio”. Come parte dell’accordo con la madre di Navy, Hunter Biden ha accettato di pagare un importo non reso noto per il mantenimento dei figli fino a quando la piccola compirà 18 anni, oltre a fornirle un fondo per il college. La Roberts ha ritirato una domanda riconvenzionale per cambiare il cognome di Navy in Biden. Hunter ha altri quattro figli: tre con la sua ex moglie Kathleen Buhle e uno con la attuale moglie Melissa Cohen. Gli altri due nipoti del presidente sono i figli del defunto figlio Beau e della moglie Hallie.

