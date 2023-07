Ministro Crosetto: Forze Armate vicine ai cittadini per fronteggiare il maltempo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito che le forze di difesa italiane restano al servizio dei cittadini per fronteggiare la difficile situazione causata dal maltempo. “In queste ore di estrema difficoltà per le condizioni climatiche e la situazione di emergenza che stanno affrontando molte regioni e aree del nostro Paese, la Difesa sta fornendo il massimo supporto possibile con personale, mezzi e infrastrutture. Le Forze Armate, in questo momento di grande difficoltà, stanno operando in silenzio e senza clamore nelle diverse aree del Paese dove è stato richiesto il loro supporto”, ha affermato Crosetto. A Catania, l’Aeronautica Militare ha proseguito l’allestimento, presso l’Aeroporto di Fontanarossa, di quattro strutture campali illuminate e climatizzate per estendere le capacità del terminal passeggeri e garantire i servizi ai numerosi turisti e cittadini siciliani in partenza ed arrivo per le ferie estive. In Sicilia, in Calabria, in Sardegna e nell’alto Lazio per l’emergenza incendi sono stati impiegati gli elicotteri di Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare che hanno effettuato oltre 100 ore di volo intervenendo, ininterrottamente, nelle province di Trapani, Catania, Decimomannu, Elmas, Lamezia Terme e Viterbo. Inoltre, sono state impiegate diverse autocisterne militari e altri mezzi speciali per garantire il rifornimento idrico di alcune aree in cui l’erogazione di acqua era stata interrotta. Ieri, in Emilia-Romagna, un’altra Task Force del Genio dell’Esercito è intervenuta con le proprie macchine movimento terra, per mettere in sicurezza alcuni tratti stradali nei paesi di Giugnola di Castel del Rio (BO) e Casola Valsenio (RA).

