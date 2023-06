Gruppi LGBTQ: “La nuova regola del pronome su Twitter di Elon Musk invita al bullismo”

I sostenitori LGBTQ hanno criticato Elon Musk dopo che il proprietario di Twitter, in un tweet il primo giorno del mese del Pride, aveva affermato di usare personalmente i pronomi che ognuno, inclusa una persona transgender, preferisce come una questione di buone maniere. Tuttavia, non applicherà tale politica su Twitter. Musk aveva risposto a una denuncia di Jeremy Boreing, co-CEO del sito conservatore The Daily Wire, che stava cercando di distribuire un video contrario ai diritti trans, affermando che Twitter aveva annullato un accordo di distribuzione. Musk ha affermato di considerare un problema di libertà di parola non essere in grado di utilizzare pronomi diversi da quelli utilizzati da una persona trans. “È decisamente consentito – ha risposto Musk a Boreing – Che tu sia d’accordo o meno con l’uso dei pronomi preferiti di qualcuno, non farlo è al massimo maleducato e certamente non infrange alcuna legge”. Il proprietario di Tesla ha aggiunto che i dipendenti di Twitter che avrebbero detto a Boreing il contrario hanno commesso un errore. Nelle battaglie di guerra culturale online e offline, usare pronomi diversi da quelli che qualcuno preferisce è un modo comune per fare il prepotente con le persone trans. Twitter ha vietato la pratica come parte della sua regola contro comportamenti degradanti o altri contenuti odiosi fino ad aprile, quando il nuovo management dell’azienda ha cambiato silenziosamente la regola senza un annuncio ufficiale. La norma era in vigore dal 2018. L’ultima dichiarazione di Musk ha suscitato un rimprovero da parte delle organizzazioni LGBTQ, che hanno affermato che la nuova politica ha aperto una porta alle molestie contro i trans. “Twitter era una volta un luogo in cui molte persone emarginate, comprese le persone LGBTQ, trovavano comunità, ed è diventato ostile – ha dichiarato Laurel Powell, portavoce della campagna per i diritti umani – Quello che stiamo vedendo non riguarda realmente la censura o la discriminazione delle idee. Riguarda il tipo di azienda che Twitter vuole essere e il tipo di mondo che vogliono plasmare”.

