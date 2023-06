Roma: Edizione 2023 “Rome Chamber Music Festival”

A Roma, stamani dalle ore 11 nella Sala della Protomoteca del Campidoglio si svolge la giornata inaugurale della XX edizione del “Rome Chamber Music Festival” la rassegna internazionale di musica da camera della Capitale a cura dell’illustre musicista americano Robert McDuffie che per l’occasione si esibisce con il suo prezioso violino; i concerti della XX edizione del Rome Chamber Music Festival si terranno invece dal 12 al 15 giugno 2023 nella splendida cornice del Teatro Argentina con una ricca selezione di capolavori presentati da 30 artisti di livello internazionale. Il Rome Chamber Music Festival è nato nell’estate del 2003 ottenendo un immediato successo del pubblico ed un ampio consenso da parte della critica musicale. Il Festival, che ha cadenza annuale, presenta un programma di prove, di masterclass e una serie di cinque concerti serali. Nata su impulso del violinista Robert McDuffie, questa manifestazione ha visto fino ad oggi l’esibizione di oltre 250 giovani musicisti provenienti da 18 nazioni e quattro continenti diversi, accanto a molte decine di maestri e artisti di fama mondiale. RCMF, che negli ultimi vent’anni ha dunque arricchito il suo programma con ospiti d’onore e giovani talenti della musica classica e contemporanea, anche in questa edizione presenta una rosa di capolavori più amati nei secoli come i brani di Mozart, Schubert, Tchaikovsky, Shostakovich, Mendelssohn e il contemporaneo John Adams. L’intenzione del 20esimo Rome Chamber Music Festival è omaggiare la città di Roma e l’intero pubblico appassionato di musica classica per questi emozionanti anni trascorsi insieme nei luoghi più simbolici della Capitale. Alla giornata inaugurale in Campidoglio difatti il Maestro McDuffie si esibirà accompagnato dalla celebre pianista Elena Matteucci in alcuni capolavori senza tempo, ma anche insieme al violoncellista sedicenne Alessandro Sacchetti della “Missione Giovani del Rcmf” l’iniziativa che promuove la formazione di giovani musicisti a livello internazionale. Il Rome Chamber Music Festival negli anni ha ricevuto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo di Roma Capitale, della Regione Lazio e dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America presso lo Stato Italiano; in Campidoglio saranno presenti: Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Anna Fendi, stilista e madrina di questa edizione, Rav Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma e membro del comitato d’onore del RCMF e Jacopa Stinchelli, direttore generale della Fondazione Rome Chamber Music Festival.

