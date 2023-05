Oltre 4.800 sfollati per l’alluvione in Emilia-Romagna

Salgono in modo preoccupante le stime dei danni dell’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Salgono a oltre 4.800, 1.700 in più rispetto agli scorsi giorni, le persone che hanno trovato accoglienza presso le sedi allestite dai Comuni (palestre e alberghi). Sei le cucine mobili operative: due a Faenza, una a Riolo Terme, una a Solarolo, una a Sant’Agata e una a Forlì. Per mettere al sicuro chi si trova in abitazione a rischio sono sul campo quasi 900 vigili del fuoco di cui 562 arrivati da fuori Regione con 125 automezzi. Un contingente che ha garantito, nelle quattro province colpite dal maltempo, quasi 600 interventi. In volo per tutta la giornata anche l’elicottero del 118 di Ravenna per l’evacuazione di persone fragili. Per quanto riguarda i volontari di protezione civile sono più di 700 quelli oggi al lavoro per portare soccorso alla popolazione. Oltre a quelli emiliano-romagnoli, se ne contano circa 374 che appartengono alle colonne mobili delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Lazio, Toscana oltre che delle Province Autonome di Trento e Bolzano; 140 quelli appartenenti ad associazioni nazionali di protezione civile. Dal 2 maggio, data dell’inizio del maltempo, salgono così a oltre 8000 le giornate/uomo introdotte dai volontari di protezione civile. Per quanto riguarda le utenze elettriche, alle 18,30 risultano ancora 18.500 i clienti disalimentati, in calo di 2.500 unità, grazie ai 700 tecnici di Enel Distribuzione operativi da ieri. Quattro gli elicotteri utilizzati per ispezionare le linee interessate dagli eventi e consentire al personale di poter eseguire manovre in aree non raggiungibili, 170 i gruppi elettrogeni e 4 le power station per poter fornire alimentazione di emergenza non appena le condizioni meteorologiche consentiranno il deflusso delle acque. Non ci sono variazioni riguardo le frane e gli allagamenti rispetto a quanto comunicato questa mattina.

