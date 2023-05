Maxi-operazione “Eureka”: il plauso del Presidente della Regione

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si è congratulato con le Forze dell’ordine, il Ros dei Carabinieri e la Direzione distrettuale di Reggio Calabria, per la recente maxi-operazione anti ’ndrangheta, denominata “Eureka”, che si è conclusa portando all’arresto 108 persone in tutta Italia e in sei Paesi europei quali: Belgio, Germania, Francia, Spagna e Portogallo; in Italia i militari hanno eseguito provvedimenti cautelari nei confronti degli indagati, nell’ambito di quattro diversi filoni di indagine collegati tra loro. L’operazione Eureka, ha colpito in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo, le cui misure sono state emesse dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Antimafia guidata da Giovanni Bombardieri. Gli indagati sono accusati a vario titolo d’associazione mafiosa, concorso esterno e traffico internazionale di droga con l’aggravante di transnazionalità e di ingente quantità, traffico di armi, anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena. Attraverso una nota, il Presidente Occhiuto ha dichiarato: “Un sincero plauso alle Forze dell’ordine, al Ros dei Carabinieri, e alla Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, per la maxi-operazione anti ’ndrangheta, denominata ‘Eureka’, che ha portato all’arresto di 108 persone in tutta Italia e in sei Paesi europei. È quanto mai necessario che lo Stato prosegua con questa determinazione l’azione che sta dispiegando contro le mafie e non arretri di un millimetro di fronte alla criminalità organizzata, tanto nel nostro territorio quanto nel resto del Paese. La Calabria schifa la ‘ndrangheta e coloro che con i propri comportamenti illeciti tentano di infangare l’immagine della nostra splendida Regione”. L’operazione Eureka, è stata eseguita con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L’Aquila, Ancona, Roma, Cagliari, degli Squadroni Eliportati Cacciatori di Calabria, Puglia e Sicilia, nonché dell’ottavo Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia.

