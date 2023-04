“Street Art”: approvata la legge in Campania

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dal Presidente Regionale, Gennaro Oliviero, ha approvato

la proposta di legge “Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani”.

Il Consigliere comunale, Carmine Mocerino, nell’illustrare la legge ha detto: “’La proposta di legge è

finalizzata a favorire la promozione della diffusione dell’impegno civico e politico dei cittadini campani e

soprattutto dei giovani. Troppo spesso la politica ha dato una pessima immagine di sé ed ha allontanato i

giovani ed i cittadini in generale dalla politica e dalle istituzioni, occorre, invece, invertire la tendenza,

costruendo percorsi comuni con il mondo scolastico ed associativi per favorire la partecipazione

democratica”.

Nel proseguire i lavori, il Consiglio ha altresì approvato la proposta di legge “Disposizioni per la

valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”, ad iniziativa dei consiglieri comunali Francesco

Emilio Borrelli e Massimiliano Manfredi; nell’introdurla all’esame dell’Aula, Massimiliano Manfredi ha

spiegato: “la Street art non ha nulla a che vedere con chi imbratta i monumenti o le strade, come qualcuno

potrebbe erroneamente pensare, ma è una vera e propria forma d’arte, diffusa nel nostro territorio, che va

sostenuta a cominciare dalla individuazione delle aree pubbliche e private da poter interessare, il tutto nella

piena legalità e nel rispetto architettonico delle città”.

Il testo approvato prevede che la Regione adotti annualmente bandi pubblici per sostenere i processi di

conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana. Spetterà invece ai comuni individuare e

selezionare le superfici da destinare alla creatività urbana, attraverso un albo periodicamente aggiornato e

pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

In linea con quanto stabilito dalle altre Regioni italiane, la legge istituisce un premio regionale articolato in

due sezioni: la prima è riservata al migliore progetto di ricerca presentato dalle università su questa

materia, la seconda alle migliori opere o progetti artistici realizzati nel territorio regionale.

La legge è finanziata con 200 mila euro per il triennio 2023-2025, di cui 30 mila sono destinati al premio

‘Creatività urbana’, 15 mila per ciascuna delle due sezioni.

Massimiliano Manfredi ha detto: “L’approvazione della legge pone la Campania all’avanguardia a livello

nazionale sulla valorizzazione e il riconoscimento della street art Con questo provvedimento andiamo a

censire le superfici pubbliche e private, costituendo un vero e proprio albo, per distinguere l’arte di strada da

forme di vandalismo o dall’utilizzo artistico per inviare messaggi sbagliati. Allo stesso tempo diamo una

valenza scientifica a un fenomeno artistico riconosciuto in tutto il mondo, introducendo un premio che

valorizzerà da una parte l’opera di strada più bella e dall’altra il miglior progetto di ricerca universitario in

materia”.

