Giovani: torna la settimana europea dell’educazione finanziaria

Partirà il 20 marzo l’edizione 2023 della settimana Europea dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa annuale promossa dalla Federazione Bancaria Europea e organizzata in Italia da FEduF, che contestualmente alla Global Money Week dell’OCSE, sensibilizza i giovani di oltre 35 paesi europei sui temi centrali della cittadinanza economica, grazie a percorsi didattici con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla cultura finanziaria. Il palinsesto di iniziative è reso possibile grazie all’impegno di Cherry Bank, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, BPER Banca, Banca Sella, Banca Widiba,

La Cassa di Ravenna SPA, Fondazione CRT e Fondazione Tertio Millennio che vestiranno insieme a FEduF i panni di coach per l’allenamento della “nazionale” italiana di educazione finanziaria, introducendo i propri esperti preparare gli studenti alla sfida italiana che determinerà il team che rappresenterà il nostro Paese alla finale europea del prossimo maggio.

“Il successo della scorsa edizione, che ha visto il gruppo italiano classificarsi al secondo posto su oltre 50.000 studenti alla finale dello European Money Quiz è frutto del lavoro e della disponibilità degli insegnanti e della competenza e determinazione degli studenti e del supporto delle banche che hanno contribuito alla loro preparazione. È un risultato che testimonia come l’istruzione e la formazione non si debbano limitare a impartire conoscenze, ma debbano trasmettere curiosità, competenze e i valori fondamentali per indurre comportamenti corretti e responsabili, prerogative del nostro modello divulgativo per l’educazione finanziaria”, commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF.

I tredici eventi online della EMW spaziano da “Abbasso gli stereotipi”, un percorso formativo sulle differenze di genere e gli stereotipi in economia, a Pay like a Ninja che sensibilizza i giovani sull’uso del denaro digitale, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere del digitale. La Settimana Europea dell’Educazione Finanziaria si concluderà il 24 marzo con lo European Money Quiz, promosso e coordinato in Italia da FEduF (Abi) e giunto alla sua settima edizione per favorire la nascita di una nuova cultura di cittadinanza economica a partire dalle scuole.

