Davide Perico annuncia l’uscita di “Goodbye Saigon”

“Sono molto emozionato di annunciare l’uscita della mia nuova canzone, ‘Goodbye Saigon’. Questa song è un passo importante nel mio percorso musicale; un’evoluzione che ho cercato di realizzare attraverso la ricerca di un sound più avvolgente che mai” – dichiara alla stampa il musicista e compositore Davide Perico.

A partire dal 6 marzo su tutte le piattaforme digitali, quest’ ultima creatura rappresenta un passo importante nella sua ricerca artistica. Una sfida auto-imposta per superare limiti e per esprimere personali emozioni: quelle più profonde ed autentiche. La speranza dell’autore è che possa raggiungere il cuore di chi l’ascolta, accompagnandolo in un viaggio interiore di scoperta e di crescita

“Ho cercato di esplorare nuove frontiere sonore, fondendo elementi di minimalismo e di textures, in una trama armonica sì complessa, ma allo stesso tempo essenziale.

Ho lavorato al pezzo con grande dedizione e passione, cercando di esprimere le emozioni più profonde e autentiche che mi accompagnano ogni giorno. ‘Goodbye Saigon” parla di ricordi e sensazioni che emergono dalle profondità dell’anima, come onde del mare che si infrangono sulla riva” – conclude l’artista, sempre più al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori, reduce dall’ennesimo riconoscimento internazionale ricevuto da pochi giorni (Premio Eurocomunicazione).

La canzone si apre con una delicata introduzione al pianoforte, che introduce il tema principale con una melodia struggente e malinconica. Successivamente, l’atmosfera si arricchisce di layer di synth e di suoni ambientali, creando un’atmosfera evocativa e avvolgente. La sezione ritmica del pezzo è stata realizzata con un suono ovattato e quasi impercettibile, come un battito del cuore, per sottolineare l’intimità e la delicatezza delle emozioni che Davide Perico ha cercato di esprimere. La linea di basso, invece, è affidata a un sintetizzatore. L’effetto che ne deriva è un suono profondo e risonante, che si fonde perfettamente con la trama sonora generale.

“Ho cercato di creare un equilibrio tra la complessità armonica e la sensazione di essenzialità, mantenendo un filo conduttore melodico che permea l’intera canzone. In questo modo, ho inteso rappresentare l’esperienza dell’anima che emerge dalle profondità del mare dei ricordi, e che si manifesta attraverso sensazioni e immagini evocative che, allo stesso tempo, sono essenziali e semplici”- conclude Perico.

“Goodbye Saigon” verrà pubblicata grazie ad Unquantized Records.

Nata come etichetta discografica indipendente nel 2019, è la prima etichetta italiana dedicata alla promozione della musica lofi e chillhop, caratterizzata dalla non quantizzazione dei beat, una peculiarità che conferisce a questa musica un’atmosfera unica e rilassante. Attiva in molti Paesi del mondo, a disposizione sempre di nuovi talenti, Unquantized Records è riuscita a creare una comunità di appassionati e di artisti che condividono la stessa visione della musica.

link pre-save della canzone: https://lnk.dmsmusic.co/davideperico_goodbyesaigon

Davide Perico, nato a Bergamo, vive in provincia di Milano. Diplomato in studi classici e successivamente in ingegneria del suono, suona pianoforte, tastiere, basso elettrico, ed ha oltre trent’anni di esperienza come produttore, tecnico del suono e compositore di musica per film e videogiochi. Recentemente premiato anche dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play, Associazione benemerita del CONI, per aver creato l’inno dell’ evento “Fair Play for Life”. Alcuni video musicali creati da Davide Perico in computer grafica hanno raccolto consensi e premi all’interno di importanti festival cinematografici internazionali (Vesuvius International Film Fest, Black Swan International Film Festival, Best Music Video Award, Buzz Vicious Underground Film Festival, London International Film Festival, Andromeda Film Festival, Paris Film Festival, Berlin Shorts Award, International Music Video Awards..).

