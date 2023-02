Mancano ancora pochi giorni alla Giornata internazionale della Donna 8 marzo 2023 e, intanto, su iniziativa del Rotary Club di Roma, giovedì 2 marzo presso il Senato della Repubblica si svolgerà il convegno dal titolo “Donne d’arte dal Mediterraneo al Mediterraneo allargato”. Ad annunciare lo straordinario evento è il Presidente del Rotary capitolino, l’architetto Alessandro Scaletti. Il convegno che intende dare voce ed evidenza alle Eccellenze e Professionalità, ponte culturale fra Oriente e Occidente, è patrocinato da: Rotary Distretto 2080, Ministero degli Affari Esteri, Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, ISMEO (Internazionale Association for Mediterranean and Oriental Studies) e Biblioteca Casanatense.

Si potrà partecipare all’evento in presenza o in streaming

Suggestiva anche la location in cui si svolgerà il convegno che si terrà giovedì 2 Marzo 2023 dalle 15,00 alle 18,00 a Roma, nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva – Senato della Repubblica Italiana (ingresso Piazza della Minerva 38).

Lo straordinario evento sarà trasmesso in diretta streaming al link: https://webt.senato.it nonché dal canale YouTube del Senato Italiano: https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano.

Al termine delle relazioni, i partecipanti al convegno potranno ammirare una esposizione di opere e prendere parte all’aperitivo conviviale finale, sempre restando all’interno del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva Ordo Praedicatorum – Piazza della Minerva 42.

Un convegno, due sessioni e tredici relazioni, dodici delle quali sono “rosa”

Il convegno, al quale parteciperà anche la Dott.ssa Sarah Tawfeeq Al Mansoor, Secondo Segretario della Ambasciata del Bahrain in Italia, è articolato in due sessioni. La prima sessione sarà introdotta e moderata dall’Avv. Eleonora di Prisco che ha organizzato lo speciale evento con l’obiettivo di “Offrire un contributo alla costruzione di una Cultura della Relazione come bussola per navigare nel ‘nostro Piccolo Oceano”.

Relatrici della prima sessione di lavoro saranno: la Dott.ssa Alfonsina Russo, Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo su “Un mare di culture: il Mediterraneo e la via dell’incenso”; la Dott.ssa Simona Travaglini, esperta di Cultura Islamica e Moda, su “Islam, Moda e Made in Italy”; la Dott.ssa Ethel Santacroce, Storica e Archivista sul tema “Il Mediterraneo allargato nella intuizione architettonica del marchese Ferdinando Panciatichi. Ximenes d’Aragona: il Castello di Sammezzano Alhambra Toscana”; la Dott.ssa Antonella Pagano, Sociologa e Critico Letterario Associazione Internazionale Critici Letterari accreditata UNESCO su “Pulchritudinis. Codice dell’Universo Femminile”.

La seconda sessione sarà invece moderata dalla Dott.ssa Lucia Marchi, Direttrice Biblioteca Casanatese e Condirettore Centro di Ricerca di Eccellenza Diritto d’Autore. Il dibattito sarà animato da: l’Avv. Lale Cander coordinatrice aiuti pervenuti in Turchia – Iskenderun, Chairwoman of Pirelli Turkiye, Chairwoman of Prometeon Industriel Ture Comp. Turkiye, Boardmember of Istambul Bilgi University; Marcela Szurkalo, Chairw Performer ricercatrice e artista visiva su “Linea Mediterranea. Performance Art”; la Dott.ssa Nicoletta Rossotti, Storica dell’Arte, con un commento dell’Esposizione allestita a sua cura nello storico Chiostro dei Domenicani nella quale esporranno gli Artisti: Brahim Achir, Simona Capuano, Nadjia Chekoudi, Michele Coppola, Amjed Rifaie e Marzela Szurkalo. All’Onorevole Cinzia Dato sono affidate le considerazioni conclusive, che precederanno il momento conviviale ““World is changing and we must be ready to change” (Paul Harris 1935).

Infine, si segnala che gli accrediti-stampa per un convegno che si annuncia essere carico di spunti propositivi, seguiranno il consueto iter per la partecipazione agli eventi presso il Senato della Repubblica Italiana.

