Per 1,3 milioni di studenti iscrizioni entro il 30 Gennaio

Con il rientro a scuola dopo le vacanze di Natale, scatta anche il termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024. Sono circa 1,3 milioni gli studenti italiani che a settembre daranno inizio a un nuovo percorso scolastico (scuola primaria o scuole secondarie di primo e secondo grado).

Le iscrizioni si potranno effettuare online, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, dove la procedura per la presentazione della domanda non è ancora cambiata e, quindi, la domanda può essere presentata in formato cartaceo. Domande in formato cartaceo anche per l’iscrizione a tutte le scuole delle province di Trento e di Bolzano. Le iscrizioni online riguardano anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che hanno optato per la procedura telematica.

L’istanza di iscrizione si articola in quattro sezioni: Dati alunno: inserire i dati anagrafici e di residenza. Dati famiglia: confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email, residenza e domicilio) di chi sta presentando la domanda (genitore o chi esercita la potestà genitoriale), sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità. Dati scuola: scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale (CFP) a cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice meccanografico della Scuola di provenienza. Conclusione: inoltro della domanda. Bisogna visualizzarne l’anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti. Mini guida del Ministero che spiega come compilare e inoltrare la domanda.

Tutte le info sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito

I termini per poter presentare le domande di iscrizione decorrono già dalle 8:00 dello scorso 9 gennaio fino alle 20:00 del 30 gennaio 2023. Attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’indirizzo www.istruzione.it/ iscrizionionline/attraverso è disponibile il servizio “Iscrizioni online”. Per poter accedere al sistema si dovranno utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Sullo stesso sito internet dedicato alle iscrizioni si possono reperire tutte le informazioni utili per effettuare la domanda, video tutorial, guide scaricabili. Il Ministero ha messo a disposizione anche un assistente virtuale. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta attivazione del servizio e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.

Abilitazione al servizio, azione propedeutica per poter procedere con l’iscrizione Per abilitarsi al servizio è necessario essere in possesso di un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS, ed entrare nell’applicazione cliccando sul pulsante in alto a destra “Accedi al servizio”. Le date variano in: Valle d’Aosta: iscrizioni sono aperte dalle 9 del 9 gennaio alle 20 del 3 febbraio 2023; Trentino: particolarità del calendario di 11 mesi, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si aprono il 12 gennaio e si chiudono il 31 gennaio; Bolzano: iscrizioni alla scuola dell’infanzia si aprono il 9 gennaio e si chiudono il 17 gennaio, mentre alla scuola primaria si chiudono il 24 gennaio. Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola.

Una sola domanda per studente e preferenza per tre scuole

Attenzione, è possibile presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun studente, ma si potrà indicare la preferenza per ulteriori due scuole, nel caso in cui la scuola scelta dovesse registrare un esubero di richieste. La domanda, una volta inoltrata, non può essere modificata. Per apportare eventuali modifiche, è necessario ottenere la restituzione da parte della scuola destinataria e la messa a disposizione sul portale “Iscrizioni on line”. Le procedure di iscrizione sono le stesse anche per gli studenti con cittadinanza estera. I genitori di studenti di cittadinanza straniera che risultino privi di codice fiscale dovranno recarsi presso l’istituto scolastica scelto per effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi.

