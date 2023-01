Il fotografo Giancarlo La Barbera premiato dall’Università Isfoa

Quando ha ricevuto la notizia ufficiale del conferimento del Diploma di Merito Universitario, la sua dedica è andata ai figli e a coloro che hanno segnato un cammino artistico non indifferente e tra le persone a lui care il collega Piero Correnti. Stiamo parlando del noto fotografo che ha ritirato anche un attestato di riconoscimento nella sala dei gruppi parlamentari a Montecitorio, il giovane Giancarlo La Barbera, sposato e residente a Misilmeri – Comune alle porte di Palermo.

Giancarlo è un “Fotografo” con la F maiuscola, uno di quelli che senza disturbare il soggetto da immortalare, realizza scatti e cortometraggi che incassano applausi e menzioni di tutto prestigio. La prestigiosa Università telematica ISFOA – accreditata al Ministero del Lavoro, Politiche Sociali, Politiche Economiche e Commissione Europea, ha conferito il Diploma di Merito Universitario al fotografo palermitano (residente a Misilmeri) Giancarlo la Barbera,.

Sposato e padre di due bambini, Giancarlo La Barbera ha iniziato da appena diciottenne la sua “carriera ” fotografica a fianco del fotografo Piero Correnti, e tra i suoi scatti che documentano la storia personale spuntano quelli realizzati durante le conferenze con Paolo Borsellino nelle scuole palermitane a fine anni ottanta. Premiato già dal Ministro della Pubblica Istruzione Giannini, Giancarlo La Barbera ha realizzato, in questi anni, dei video e cortometraggi di respiro culturale, mettendo in risalto la bellezza della terra di Sicilia, proiettati nella Sala dei gruppi Parlamentari a Montecitorio in occasione di incontri culturali con giovani arrivati da tutta Italia organizzati dal Parlamento della Legalità Internazionale. In diversi luoghi Istituzionali Giancarlo La Barbera ha sempre ricevuto encomi e apprezzamenti che hanno controfirmato un talento di bravura innato nel mondo della fotografia. A controfirmare la pergamena del Titolo Accademico, come sottolineato, il Pro/Rettore Vincenzo Mallamaci e consegnata dal prof. Nicolò Mannino che da decenni conosce la bravura e l’alta professionalità di Giancarlo La Barbera.

In altre circostanze il dottor Vincenzo Mallamaci ha espresso ammirazione e gratitudine a Giancarlo la Barbera per quanto realizzato nel cooperare alla crescita culturale dei principi dell’Università, mettendo a servizio il suo talento e il suo spiccato talento artistico/fotografico. “È un onore per me stringere la mano di questa persona meravigliosa che ha sempre seguito le nostre iniziative -dice Nicolò Mannino- e a Roma proprio nella sala dei gruppi parlamentari ha ricevuto gli applausi più scroscianti per aver realizzato cortometraggi che sanno di bellezza e di sguardi veri di una terra di Sicilia che merita di essere raccontata anche per la solarità che porta dentro. E Giancarlo la Barbera questo continua a farlo con alta professionalità”.

Nella foto Nicolò Mannino mentre conferisce il titolo a Giancarlo La Barbera