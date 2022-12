Torna “Valori in campo” per la parità di genere tra i giovani

Dedicato ai giovani tra i 6 e i 20 anni, “Valori in Campo” è una iniziativa che mira a coinvolgere i giovani, grazie alle tante associazioni sportive che operano sul territorio dell’hinterland milanese, per promuovere il rispetto per l’ambiente, la parità di genere e l’inclusività. Nei prossimi due anni il Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, investirà 240mila euro per finanziare 14 iniziative, scelte tra i 21 progetti proposti dalle diverse società sportive dei Comuni del territorio che hanno partecipato al bando. Si tratta di 3 progetti dedicati alla valorizzazione dello sport femminile, 6 dedicati alla promozione dell’inclusività e della parità di genere, 3 le iniziative che utilizzano lo sport per sensibilizzare rispetto alla risorsa idrica e 2 dedicati all’ambiente e alla sostenibilità.

Sono questi i numeri di questa nuova edizione del progetto biennale con cui Gruppo Cap, dà il suo contributo a costruire il mondo di domani attraverso lo sport. Il progetto Valori in Campo è stato presentato oggi presso la nuova sede di Gruppo Cap a Milano, con la partecipazione di Roberto Maviglia, consigliere delegato all’edilizia scolastica, impiantistica sportiva e gestione Idroscalo di Città metropolitana di Milano, Marco Riva, presidente Coni Lombardia, e Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap.

Dedicato ai giovani tra i 6 e i 20 anni, “Valori in Campo” è un progetto che mira a coinvolgere i ragazzi grazie alle tante associazioni sportive che operano sul territorio dell’hinterland milanese, per promuovere appunto il rispetto per l’ambiente, la parità di genere e l’inclusività. Nei prossimi due anni Cap investirà infatti 240mila euro per finanziare 14 iniziative, scelte tra i 21 progetti proposti dalle diverse società sportive dei Comuni del territorio che hanno partecipato al bando.

Fonte foto: https://www.gruppocap.it/