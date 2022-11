In Italia solo il 18,9% di energia proviene da rinnovabili

L’Alleanza per il fotovoltaico in Italia ha organizzato un convegno a Roma per confrontarsi con i maggiori attori del settore. Dal convegno è emerso che in Italia il 18,9% dell’energia è prodotta da rinnovabili e di questa solo un quarto proviene da fonte solare.

“Oggi si apre un tavolo di confronto tra i vari operatori di settore, politica, la società, per cercare che si cambi passo. Le cose si stanno facendo sicuramente con tempistiche non sufficienti a raggiungere a quelli che devono essere gli obiettivi pro-questione climatica ma anche e soprattutto per quanto riguarda il tema del costo dell’energia che oggi più che mai è di attualità”, ha affermato Andrea Cristini, portavoce Alleanza per il fotovoltaico in Italia.

Riguardo all’iniziativa del governo francese di imporre che la copertura dei parcheggi sia costituita da pannelli fotovoltaici, Cristini afferma che “Sicuramente sono soluzioni utili però questo può coprire al massimo il 10% di quello che è il reale fabbisogno che abbiamo da fotovoltaico. Abbiamo bisogno anche di grandi impianti che producano energia in maniera massiva per soddisfare le richieste del nostro sistema energetico”.