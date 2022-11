Sponsor

“E’ una giornata tristissima per me anche perché è un’amicizia che è partita quando eravamo ragazzi, quando ci trovavamo per parlare del lavoro da avvocati che avevamo iniziato entrambi, andavamo a giocare al pallone, facevamo tante trasferte. E’ un momento in cui iniziava la nostra vita piena di entusiasmo, poi abbiamo continuato anche con la comunanza politica”. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda Roberto Maroni.xb5/trl/gsl