Si sono dati appuntamento dinnanzi la villa comunale dedicata alla vincitrice del Premio Nobel per la Pace, “Madre Teresa di Calcutta” e nonostante le condizioni climatiche non favorevoli hanno atteso che il gruppo studentesco da anni “cuore pulsante del movimento” Parlamento della Legalità Internazionale fosse pronto a essere parte viva di un consiglio comunale nella splendida città di Piana degli Albanesi.

Sono i giovani di questa comunità che è un gioiello di cultura che richiama il mondo greco/bizantino e che sorge proprio a pochi passi dal capoluogo siciliano. Arrivano numerosi in sala facendo corona al loro professore Nicolò Mannino, un cordone di affetto, di amore alla cultura della vita e a quei principi che cercano sempre di unire e mai dividere.

Consiglieri comunali e assessori sono felicemente stupiti. Mai tanti giovani in un consiglio comunale in un tardo pomeriggio di novembre. Questa meraviglia viene più volte ribadita mentre loro stanno li, silenziosi e pronti ad applaudire una proposta culturale che passerà alla storia.

Felice, commosso e orgoglioso il primo cittadino Rosario Petta. È stato il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato dal Sindaco Rosario Petta nella sala del Consiglio di Piana degli Albanesi. Maggioranza e minoranza hanno votato e controfirmato all’unanimità la proposta del primo cittadino di conferire la cittadinanza onoraria al Parlamento della Legalità Internazionale. In pima fila il presidente Nicolò Mannino, il vice Salvatore Sardisco, lo staff di presidenza coordinato da Helga Guardì con Adriana e Vito Lucchese.

Tanti i giovani di Piana degli Albanesi (componenti del Parlamento della Legalità Internazionale) presenti alla cerimonia che hanno applaudito con entusiasmo il conferimento della cittadinanza onoraria a un movimento che vanta già più di settanta ambasciate culturali sul territorio internazionale e martedì prossimo sarà presso la Sala Marconi/Radio Vaticana per presentare il suo ultimo libro dal titolo “Svegliati e Vola”: “Conosco personalmente l’operato del professore Nicolò Mannino da più di venti anni e il cammino del Parlamento della Legalità educa i giovani a riscoprire e vivere i veri valori della vita. Questa cittadinanza è indirizzata a un movimento che con decisione e impegno propone un iter formativo – ha detto il sindaco Rosario Petta – che porta i giovani lontano dalla sub cultura dei paradisi artificiali e dall’odio e dalla cattiveria umana”. “Dedichiamo questa cittadinanza onoraria – hanno sottoscritto Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco – a tutte le famiglie che con amore e senza pochi sacrifici fanno di tutto per tenere nel loro cuore i sogni e le speranze dei propri figli. Ai giovani il nostro grazie e l’impegno a vivere insieme la bellezza dei valori della fratellanza e della Pace come del resto ci insegna la cittadina Albanese, Madre Teresa di Calcutta”.

Un lungo applauso si è levato dalla platea quando Nicolò Mannino ha ricordato che la sede di Presidenza del Parlamento della Legalità internazionale a Monreale è stato un dono di Benedetto Guardì, un uomo che a cuore e braccia aperte ha dato un luogo per unire forze e dire no a ogni forma di violenza. Adesso si lavora tutti insieme (maggioranza e minoranza) per dare vita alla cerimonia di consegna della Pergamena, la prima che in casa Parlamento della Legalità Internazionale arriva da un Comune che ha come cittadina Madre Teresa di Calcutta.

Nella foto di apertura i giovani di Piana degli Albanesi del Parlamento della Legalità Internazionale con Salvatore Sardisco, Vito Lucchese, il sindaco Rosario Petta, Nicolò Mannino e l’Assessore Giuseppe Puglia