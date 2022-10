“Ricercatori dell’Alba”, al via il progetto

Ha preso il via il progetto formativo culturale “Ricercatori dell’Alba” a firma del Parlamento della Legalità Internazionale. A presentarlo alla stampa, ai vari dirigenti scolastici, operatori culturali quotidianamente impegnati nel tessuto sociale dell’associazionismo e del volontariato, ci ha pensato Salvatore Sardisco, vice presidente del movimento reduce di ben sette cittadinanze onorarie e coautore di libri scritti con i giovani arrivati pure all’indirizzo di Papa Francesco. Sono tante le iniziative in cantiere che vedranno scuole dalla Lombardia alla Sicilia unire entusiasmo, gioia, creatività e voglia di riscatto per commemorare il trentennale delle stragi del ’92, con l’occhio puntato al trentennale dell’uccisione del “beato” Padre Pino Puglisi.

Salvatore Sardisco ha incontrato recentemente il primo cittadino di Monreale per condividere insieme una bellissima iniziativa che diventa segno visibile nel ricordo di chi ha pagato con la vita un impegno a favore dei grandi valori che rendono un uomo “immortale”.

Si tratta della posa della “Panchina della Pace” davanti la sede di presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale a Monreale in via Venero n. 30 ad opera dell’artista Giuseppe Cortese. L’opera sarà dedicata a Luca Attanasio l’Ambasciatore Italiano ucciso in un agguato criminale nelle Repubblica Democratica del Congo.

A questo singolare appuntamento saranno presenti i familiari di Luca e la data fissata è il prossimi sedici dicembre alle ore 10 e 30 del mattino per poi dar vita in serata al “Gran Galà della Cultura e della Solidarietà” presso “Il Giardino degli Aranci”.

Intanto a Bovino (Provincia di Foggia) grazie allo zelo e alla passione culturale del sindaco Vincenzo Nunno sta prendendo corpo il programma della “Tre Giorni di Legalità” a firma del Parlamento della Legalità Internazionale e dell’Unione dei Comuni.

Lucia Carlomagno, coordinatrice del Parlamento della Legalità Internazionale per la Basilicata e ‘in dialogo con i giovani delle scuole superiori di Lauria per il prossimo sabato 12 Novembre per un incontro culturale con il presidente Nicolò Mannino mentre Floriana Nappi (Referente della Campania) ha tutto pronto per il taglio del nastro inerente le attività culturali del 2022/2023. “Registriamo un clima di festa, di gioia, di entusiasmo e di voglia dimettersi in gioco – dice Salvatore Sardisco – e noi siamo pronti a schierarci a fianco dei nostri figli, dei bambini degli adolescenti e dei giovani e vivere con loro una nuova avventura culturale ricca di pace, solidarietà e tanta voglia di un mondo umano con meno violenza e più rispetto“.