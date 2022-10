Progetto “Diderot”: sviluppo di soft skill a scuola

Esauriti in tempo record gli 85.000 posti gratuiti messi a disposizione dal Progetto “Diderot” di Fondazione CRT, finalizzato ad affiancare all’insegnamento base lo sviluppo delle “soft skill” per la crescita professionale e dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie del Piemonte e della Valle d’Aosta. In meno di un’ora, nel corso del “click day”, più di 1.000 insegnanti (+ 23% rispetto al 2021) hanno prenotato on line le proprie classi alle attività proposte dal progetto Diderot in ambiti che vanno dalla lotta al cambiamento climatico al consumo responsabile delle produzioni agroalimentari per un impatto sociale e ambientale positivo, dall’esplorazione delle nuove frontiere dell’Universo alla “contaminazione” tra scienza, tecnologia, arte e creatività. Saranno 15 le linee didattiche che le classi iscritte seguiranno durante l’anno scolastico 2022/2023: percorsi che rispondono a 11 dei 17 goal fissati dall’Agenda 2030 e che sono stati sviluppati ad hoc con partner di eccellenza nazionale e internazionale per preparare la next generation ad orientarsi al meglio tra le professioni di domani e ad affrontare le “sfide” per un futuro più green, equo e inclusivo. Il progetto Diderot ha interessato finora complessivamente oltre 1,3 milioni di studenti.

