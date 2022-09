“Usiamo quei soldi per mettere in sicurezza l’economia reale, difendere l’Italia concreta, le famiglie e fare interventi di natura sociale senza ulteriori scostamenti di bilancio”. Lo ha detto Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e candidato per il centrodestra nel collegio Piemonte 2 – U03, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il voto” dell’agenzia Italpress.

sat/mrv