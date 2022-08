Italia offre supporto logistico per incendi Portogallo

Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha richiesto il supporto logistico della Regione Sardegna per ospitare un equipaggio proveniente dalla Grecia (29 persone tra piloti e tecnici), che fino a mercoledì 24 agosto saranno impegnati in Portogallo con due Canadair e un C130, a causa degli incendi divampati nel Paese.

Il Portogallo, in vista del peggioramento delle condizioni di ventosità, ha dichiarato l’allerta per rischio elevato di incendi in gran parte del territorio nazionale e richiesto l’attivazione del “Meccanismo unionale” di protezione civile per un pre-posizionamento di quattro Canadair che fanno parte del pool europeo.

“La Regione Sardegna con grande spirito di solidarietà e collaborazione si è resa immediatamente disponibile, ricordando anche il supporto dei greci durante gli incendi nel Montiferru dello scorso anno”, ha detto il presidente Christian Solinas, che, insieme all’assessore della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, ha accolto la richiesta e ha dato mandato al direttore generale della Protezione civile sarda, Antonio Pasquale Belloi, di seguire le operazioni. Al fine di garantire la migliore accoglienza possibile e dare il supporto necessario all’operazione del “Meccanismo unionale” sono state attivate cinque organizzazioni che trasporteranno i membri dell’equipaggio nella struttura che li ospita per la notte e domattina li riaccompagneranno all’aeroporto, sottolinea la nota della Regione Sardegna.