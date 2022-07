“No Women No Panel”, senza le donne non se ne parla

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

La Puglia sarà la Regione pilota nel sostenere l’equilibrio fra i sessi nella comunicazione pubblica. Grazie alla firma del Protocollo attuativo del Memorandum “No Women No Panel” promosso dalla Rai. Nella Sala Di Jeso, sede della Presidenza della Giunta regionale, il Presidente Michele Emiliano e la Presidente Rai Marinella Soldi hanno siglato l’intesa che prevede il monitoraggio dei panel organizzati dalla Regione Puglia, in cui entrambi i sessi dovranno essere rappresentati in misura quanto più possibile paritaria. Un impegno che...