Tornano gli “Ecodays per la natura e l’ambiente”

Promozione dei territori, iniziative a tutela della natura e sensibilizzazione al tema ambientale al centro della seconda edizione degli “Ecodays per la natura e l’ambiente” organizzati dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli Aps), Dipartimento Ambiente e Parchi. Si svolgeranno fino domenica 22 maggio a Pescasseroli (in provincia dell’Aquila, Abruzzo) sede dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato i cento anni con l’avvio di una serie di iniziative. Nel corso dell’evento si svolgeranno incontri e tavole rotonde sul tema della natura protetta, con uno spazio dedicato per l’approfondimento delle sinergie territoriali avviate, in più parti d’Italia, da Unpli, Anci e Parchi.

Gli “Ecodays” inizieranno venerdì pomeriggio con la visita alla “Camosciara” di Barrea ed al punto di osservazione dell’Orso. Sabato mattina sarà la volta del convegno ospitato nella sede dell’Ente Parco che sarà aperto dai saluti istituzionali: degli esponenti delle giunte regionali delle Regioni Molise e Abruzzo, dei vertici dell’Unpli, di FederParchi, del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale Gran Paradiso, nonché dei rappresentanti del territorio (amministrazione comunale e Pro Loco); a seguire ai entrerà nel vivo della giornata con gli interventi degli esponenti di Parchi e Aree protette. Fra le iniziative inserite nel programma degli “Ecodays”, sabato mattina, contestualmente, si terranno alcune attività del Servizio Civile Universale: i volontari dell’Unpli Abruzzo, Lazio e Molise che visiteranno il Parco in una giornata interamente dedicata all’ambiente e alla sostenibilità; seguiranno gli interventi degli esperti del Parco sui temi dell’attività di educazione ambientale e del ruolo svolto dai centri visita del Parco.

Nel pomeriggio la tavola rotonda sul tema delle “Sinergie Territoriali”, cui prenderanno parte i rappresentati di Unpli, Anci e una rappresentanza dei Sindaci del territorio del Parco. Gli “Ecodays” culmineranno con la firma del protocollo d’intesa fra i comitati regionali Unpli Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise che si terrà domenica mattina, nel Museo della Foresta e dell’Uomo- Val Fondillo – nel Comune di Opi; a seguire la presentazione del Progetto “la Natura accessibile” a cura del Parco. Gli “Ecodays per la natura e l’ambiente” sono organizzati con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Anci Abruzzo, Comune di Pescasseroli, Comune di Opi, Federparchi.