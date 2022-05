Progetto Unipolis di crescita culturale per gli studenti

Prende il via “Bella storia. La tua”, il percorso di crescita personale e culturale, promosso da Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, destinato a 50 studentesse e studenti che accedono al terzo anno della scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 2022-2023 nei territori della Calabria e della Campania.

Il progetto è finalizzato a dare ai partecipanti gli strumenti per immaginare un futuro da protagonisti, per valorizzare le proprie potenzialità e prepararsi alla vita adulta. In particolare, il programma prevede l’erogazione di un contributo economico annuale, attività di empowerment e avvicinamento alla cultura attraverso camp tematici, azioni di mentoring e community engagement. L’idea progettuale prende corpo nel contesto post pandemico, che ha costretto i giovani a forti privazioni in termini di opportunità di coesione e conoscenza con gravi conseguenze sul rischio di isolamento minando la loro sicurezza, ma che al tempo stesso ha fatto emergere una nuova generazione pronta a reagire con immaginazione e idee contributive per il benessere delle comunità.

Abilitare i giovani e promuovere l’uguaglianza socio-culturale i due obiettivi alla base dell’iniziativa che Unipolis presenta nell’ambito dell’area “Cultura”, intesa come fattore trasformativo, capace di favorire processi di capacitazione delle persone e attivazione comunitaria sui territori.

Le due regioni sono state scelte perché presentano gli indicatori più critici su diversi aspetti ritenuti connessi agli ambiti di azione del programma: la dispersione scolastica (Campania 37,4% e Calabria 39,6%, rispetto a una media italiana parti al 22,6%), indice di lettura (Campania 28,3% e Calabria 23,9%, rispetto a una media italiana parti al 41,4%), indice di impatto delle biblioteche sul territorio (Campania 4,6% e Calabria 6%, rispetto a una media italiana parti al 15,6%), edifici scolastici con palestra e piscina (Campania 26,1% e Calabria 20,5%, rispetto a una media italiana pari al 40,8%), povertà delle famiglie (Campania 20,8% e Calabria 23,4%, rispetto a una media italiana parti al 10,1%), offerta di asili nido e servizi per la prima infanzia (Campania 9,4% e Calabria 11%, rispetto a una media italiana parti al 25,5%%).

“‘Bella storia. La tua’ è un progetto che conferma l’impegno intrapreso in questi anni da Fondazione Unipolis nell’ambito della cultura. Un’iniziativa interessante e orientata al futuro, in grado di integrare e arricchire i percorsi scolastici dei ragazzi delle regioni Calabria e Campania, in un contesto – quello del Meridione – ricco di talenti e di potenziale da coltivare per il benessere dell’intero Paese. Credo possa essere un progetto pilota che sperimenta un modello da riprendere e replicare per arricchire i percorsi formativi classici sottolineando il valore della cultura e della conoscenza” ha commentato Dario Franceschini, ministro della Cultura.

“In un contesto generale di incertezza e difficoltà in cui è più che mai urgente intraprendere strade nuove, crediamo sia cruciale impegnarci a favore della giustizia e della solidarietà intergenerazionale, generando occasioni reali di collaborazione e confronto. Come recentemente inserito anche nella Costituzione Italiana, l’attenzione alle generazioni future è una sfida e uno stimolo fondamentale per promuovere un’idea sistemica e integrata di sviluppo sostenibile. Coerentemente con questa visione, come Unipolis lanciamo il progetto ‘Bella storia. La tua’ scegliendo di operare in due regioni del Mezzogiorno, puntando sulla cultura e sull’educazione, attraverso un’iniziativa di rete con altre organizzazioni qualificate e competenti”, ha aggiunto Pierluigi Stefanini, Presidente Fondazione Unipolis.

Dal 10 giugno al 20 luglio 2022 i giovani interessati possono candidarsi sul sito fondazioneunipolis.org/bellastoria. Il bando sarà destinato a studentesse e studenti ammessi, con una media scolastica uguale o superiore a 7 alla classe terza di una scuola secondaria di II grado della Campania e della Calabria per l’anno scolastico 2022/2023, e in possesso di una certificazione ISEE

familiare uguale o inferiore a 15.000 euro. Ulteriori informazioni sui criteri di selezione sono disponibili nel regolamento online.

I partecipanti verranno accompagnati per tre anni in un viaggio verso l’età adulta per diventare “più consapevoli, più proattivi e più abili”, attraverso l’offerta di diverse forme di supporto: un contributo economico annuale di 1.500 euro per studente; una palestra di competenze, declinata in momenti di confronto e scambio volti a costituire l’acquisizione di competenze fondamentali per affrontare un percorso di studi o lavorativo;

l’affiancamento di un mentor, che si confronti periodicamente con i partecipanti, dando un supporto sia tecnico sia motivazionale;

attività di community engagement per creare una rete fra tutti i partecipanti e per favorire la loro messa in connessione con attori e luoghi culturali delle rispettive regioni, ideando iniziative, visite, promuovendo forme di attivazione e mobilitazione territoriale di natura civica. (Italpress)