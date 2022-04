“Smart International Tour” per l’internazionalizzazione delle PMI

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

È iniziata la terza edizione di Smart International Tour in 20 tappe promosso da Intesa Sanpaolo, quest’anno in collaborazione con SACE, per sostenere la crescita internazionale delle imprese. La prossima tappa si rivolgerà alle PMI di Lazio e Abruzzo con un focus su Emirati Arabi Uniti e Quatar, su agevolazioni e opportunità offerte dal PNRR. Con oltre 1.000 PMI partecipanti alle due precedenti edizioni, quest’anno Smart International Tour prevede il coinvolgimento di altre 500 aziende e si svolgerà in collaborazione...