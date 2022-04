Dall’Ambasciata dell’Alba bandiere della pace per le scuole presenti al Festival della legalità e della gioia

Ha donato la bandiera della Pace, benedetta da papas Giuseppe Di Miceli -Comunità Greco/Ortodossa di Piana degli Albanesi-, e ha accolto l’invito a omaggiarne una ciascuno alle scuole presenti al “Festival della Legalità e della Gioia” in programma per il prossimo venti e ventuno maggio. Stiamo parlando del Dirigente Scolastico Rocco D’Avolio, coordinatore e guida dell’Istituto Superiore Statale “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo.

È in questa scuola che ha sede l’Ambasciata dell’Alba a firma del Parlamento della Legalità Internazionale, una di quelle che i giovani studenti hanno chiesto e avuto in un clima di gioia , festa, entusiasmo, inaugurata insieme a monsignor Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia/Vieste/ San Giovanni Rotondo, alla presenza di quasi tutti i sindaci del Gargano. Rocco D’Avolio è un dirigente scolastico di poche chiacchiere e tanti fatti. Un amico fidato degli studenti.

“La mia porta è sempre aperta, i miei studenti sanno che sono al loro fianco e credo in loro – dice Rocco D’Avolio, mentre tiene fra le sue mani la bandiera della Pace”. E poi prosegue: “Se saprò quante scuole aderiscono al Festival della Legalità e dalla Gioia sarà la nostra scuola a omaggiare a Monreale la bandiera della Pace. In tutte le scuole- conclude il Dirigente Scolastico D’Avolio- deve risuonare un inno culturale a favore di una cultura di fratellanza e di pace vera.

Ai nostri giovani dobbiamo consegnare un mondo a dimensione dei loro sogni non a ritmo di bombardamenti e di violenza”. Sono diverse le scuole che, intanto, in queste ore stanno facendo arrivare la loro adesione al Festival della Legalità e della Gioia in ricordo delle stragi del 92. Dalla Lombardia al Lazio, dalla Puglia alla Sicilia: tanti dirigenti scolastici hanno già messo in moto la macchina organizzativa e nelle scuole – palestre di vita – prendono corpo messaggi, canti, cartelloni e grazie al Dirigente Scolastico Rocco D’Avolio anche la bandiera della Pace che verrà omaggiata a tutte le scuole che si uniranno in questo coro di bellezza e di amore alla vita.

Nella foto: Nicolò Mannino, il Colonnello dell’Esercito Italiano Simone Gatto, il Dirigente Scolastico Rocco D’Avolio